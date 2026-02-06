Un exjugador revela un momento único que vivió con Kun Agüero en el baño: "Se pone a mear y me mira"

La trayectoria de Keko Gontán fue de más a menos. A lo largo de su carrera deportiva, el jugador experimentó distintas molestias físicas, principalmente distensiones y lesiones musculares, lo que le hizo no rendir a su máximo nivel sobre los terrenos de juego.

Hace escasos días, el canterano del Atlético de Madrid y exjugador de equipos como Málaga, Deportivo de la Coruña o Eibar, entre otros, acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanrujo, para hablar sobre cómo vivió la experiencia de competir contra los mejores durante varios años.

Durante la entrevista, el exjugador compartió una experiencia que vivió con el Kun Agüero cuando formaba parte del filial y daba el salto al primer equipo, en una plantilla repleta de estrellas como Diego Forlán, Jurado o Reyes, entre otros futbolistas de élite. "Era un equipo, en la época, brutal", comentó.

"Luego no conseguías los resultados, pero por jugadores era brutal", aseguró en el pódcast 'Offsiders'. En ese instante, recordó su debut en la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, entrenado por Javier Aguirre, aunque previamente había sido convocado para un partido de la Champions League ante el Panathinaikos, una experiencia que jamás olvidará.

"Yo estaba en el descanso, bajo a mear y estoy meando allí, y aparece el Kun. Se pone a mear, me mira y me dice: '¿Estás nervioso? No pasa nada'", señaló. En cambio, Keko confesó que "estaba cagado, típico partido de Champions, y este tío lo ves que se la suda".

Una de las cosas que más le sorprendió del atacante argentino fue que no estaba nervioso y "mira que debería tener 19 años": "Está aquí como el que va a jugar con los colegas".

El delantero entró en la segunda parte del partido y a los 20 minutos marcó. Keko aprendió cuál era la táctica para no ponerse nervioso: "Que te la pele todo".

Además, no dudó en decir que Agüero tenía "un talento natural". Port último, comentó la reflexión a la que llegó después de ese encuentro ante el Panathinaikos: "En el fútbol, cuanto menos pienses, mejor".