Un exjugador del Real Madrid, nuevo concursante de 'MasterChef Celebrity'

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente se está emitiendo la decimotercera edición del talent culinario, pero ya se han desvelado algunos participantes de la nueva entrega de 'MasterChef Celebrity'.

Desde el primer programa, el jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Anteriormente, estaba Eva González como presentadora del programa, pero en 2019 decidió marcharse, y desde entonces, el jurado son quienes son los conductores del formato de televisión.

Durante la retransmisión de la final de la Copa del Rey, el dueño de El Bohío confirmó en el estadio de La Cartuja a cinco de los próximos concursantes de la décima edición de 'Masterchef Celebrity'. Unos nombres que no pasaron por desapercibidos para los telespectadores del programa.

El primero de ellos se trata del actor Alejo Sauras, que dio el saltó a la gran pantalla gracias a su participación estelar en 'Los Serrano'. También formará parte del elenco la cantante Soraya Arnelas, exconcursante de 'Operación Triunfo'.

Una de las caras reconocidas que estará en las cocinas de 'MasterChef' es la de Quique Torito, presentador y reportero de programas del corazón. Además, el formato de TVE contará con Rosa Benito, excuñada de Rocío Jurado, que volverá a los platós después de mucho tiempo alejada de la televisión.

El último concursante confirmado es Miguel Torres, exfutbolista del Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga. Ha sido uno de los nombres que más sorpresa ha causado entre la audiencia de 'MasterChef'.

El ex del conjunto merengue escribió en Instagram que está muy ilusionado con este nuevo reto: "¡En los próximos meses me veréis a tope entre fogones! Después del fútbol, la cocina ha sido siempre mi segunda pasión. No veo el momento de empezarrrr".

Por ahora, se desconoce cuál será la fecha de estreno de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Mientras tanto, sigue en emisión la decimotercera edición de anónimos.