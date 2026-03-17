Un exjugador del PSG sorprende con su historia más surrealista: "El Marsella saboteó un partido con una actriz de películas +18"

Existen muchas historias entre bastidores con las que se podrían escribir miles de libros sobre lo que ocurre en los vestuarios de los equipos de fútbol más importantes del mundo. Y una de las más llamativas tendría que ver con la que Boukary Dramé, exjugador del PSG ha narrado recientemente en el programa FD Extra-Time.

Esta se remonta al año 2005, momento en el que el PSG tenía que jugar un clásico contra el Marsella y, según sus propias palabras, este último llevó a cabo ciertas maniobras para sabotear la preparación de su equipo antes del enfrentamiento.

Para empezar, Dramé sugiere que el Marsella esparció amoniaco en el vestuario del PSG antes del partido: "No sabemos si era exactamente amoniaco, pero no se podía respirar", comentaba el exjugador de fútbol.

No obstante, lo peor estaba por llegar. Según Dramé, el Marsella habría llevado a Clara Morgane, la cual era actriz de películas para adultos por aquel entonces, al vestuario del PSG con el objetivo de distraer a sus jugadores antes del partido.

"En lo alto de las escaleras, estaban Michael Youn y Clara Morgane. Estaban sentados, hablando. No sé qué demonios hacían allí, pero me da la sensación de que aquello estaba planeado", comentaba Dramé.

De hecho, este último ampliaba sus sospechas confesando que el ambiente en el vestuario del PSG pasó a convertirse en un espacio caótico a causa de la presencia de la actriz, lo cual habría tenido un efecto directo en el clásico contra el Marsella.

"No quiero dar nombres, pero había gente que quería ir a verla y no estaban concentrados en el partido. Había más jugadores de lo habitual en torno a ella y parecían estar interesados en otra cosa", comenta.

Sea como sea, parece que la supuesta estrategia del Marsella tuvo el efecto deseado por parte del equipo: el PSG perdió ante un gol de Lorik Cana que asentó sospechas no resueltas hasta 20 años más tarde.