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Jorge Samuel Gutiérrez, exjefe de cocina del Manchester City: "A Guardiola le gustan mucho los guisantes a la catalana y siempre me pedía la misma carne"
El entrenador catalán y ex del Manchester City disfruta de la gastronomía de su ciudad natal
Pep Guardiola dijo adiós al Manchester City tras diez años en el club inglés. Aunque tenía contrato hasta 2027, decidió poner fin a su etapa y, por ahora, quiere disfrutar del verano antes de decidir su futuro. Todo apunta a que podría dirigir a una selección nacional después del Mundial. Una de sus paradas será Barcelona, ciudad de la que está enamorado y donde también disfruta de la gastronomía catalana. Uno de sus restaurantes habituales es Los Caracoles, abierto desde 1835.
Su pasión por la cocina catalana también le acompañó durante su etapa en Inglaterra. Hace unos años, el exentrenador del Manchester City fue socio del restaurante Tast Català, ubicado en Manchester.
El establecimiento abrió las puertas en 2018, justo dos años después de su llegada a la ciudad inglesa. No obstante, el negocio no acabó de triunfar y cerró sus puertas 7 años después, en 2025.
Los platos que más se pedían en el restaurante eran los guisantes a la catalana, el pulpo a la Boquería, el pato con chipirones, el arroz de la Barcelona o las alitas de pollo La Masía, entre otros destacables.
El plato favorito de Guardiola son los guisantes a la catalana y el exjefe de cocina del Manchester City, Jorge Samuel Gutiérrez, explicó en una entrevista en el programa 'SER Deportivos' que a Guardiola "le gustan mucho los guisantes a la catalana con jamón, todo muy fino".
Otra de las elaboraciones que le vuelve 'loco' es la carne tres colores: "Así la llama, que es una carne cocinada al estilo vasco, bien de color por fuera y cruda en el medio, con mucha temperatura".
No cabe duda de que al exentrenador del Manchester City es un apasionado de la comida catalana, ya que también le gustan mucho los caracoles, pero han de ser 'a la llauna'.
Sin embargo, le gustaban los que preparaba su madre. "Los hacía mejor que nadie", destapó en una entrevista
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