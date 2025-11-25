Actualidad
Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents
Va servir per homenatjar als entrenadors de l'equip Genuine Atlètic Lleida y va comptar amb la presencia de representants de l'equip de la Lliga Endesa, el Hiopos Lleida
Mi Fundación Alex i Mi NovAliança
La Gala Benèfica organitzada per Mi Fundación Alex amb la col·laboració de Mi NovAliança, celebrada el dimecres 19 de novembre a La Llotja de Lleida, va reunir més de 300 persones en una nit plena d’emoció, solidaritat i talent, amb l’objectiu de donar impuls a projectes socials i esportius per a persones amb altres capacitats.
Una nit per recordar: artistes, humor, màgia i música
La gala va gaudir amb actuacions de gran nivell, amb artistes reconeguts com l’Àngela Mora, Jordi Caps, Suu, Ignasi Terraza i Sara Terraza. L’humorista Goyo Jiménez hi va participar de manera especial aportant un toc d’humor i proximitat al públic.
La conducció de la gala va anar a càrrec d’Edgar Fornos, Verónica Sanz i Quim Vilamajó, que van aportar dinamisme i una narrativa emocionant a tot l’esdeveniment.
Presència institucional destacada
Entre les autoritats assistents hi havia Jose Crespín, subdelegat del Govern a Lleida; Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida; i Rosa M. Pérez Pérez, gerent de la Regió Sanitària de Lleida.
La seva presència reforça el compromís institucional amb els projectes socials i inclusius que impulsa la Fundació.
Homenatge als entrenadors del Genuine de Lleida
Un dels moments més emotius de la nit va ser l’homenatge als entrenadors de l’equip Genuine de Lleida, un projecte esportiu i inclusiu que s'ha convertit en referent del territori. La Fundació va reconèixer públicament la seva dedicació, compromís i impacte transformador en la vida dels jugadors.
Agraïment als patrocinadors
La gala no hauria estat possible sense el suport de més de 30 patrocinadors i col·laboradors, que van ser reconeguts durant l’esdeveniment.
La Fundació: territori, inclusió i impacte real
Durant la gala, Paola Masfurroll, vicepresidenta de Mi Fundación Alex i Christian Garcia Montagut, comunicador i membre del patronat de la Fundació, van explicar l’abast actual de la Fundació i l’impacte dels seus projectes des de la inclusió en l’esport fins a la difusió de programes de salut i acompanyament per a persones amb altres capacitats, passant per iniciatives solidàries arreu del territori.
