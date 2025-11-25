Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Actualidad

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

Va servir per homenatjar als entrenadors de l'equip Genuine Atlètic Lleida y va comptar amb la presencia de representants de l'equip de la Lliga Endesa, el Hiopos Lleida

La Gala benèfica de Mi Fundación Alex.

La Gala benèfica de Mi Fundación Alex.

Mi Fundación Alex i Mi NovAliança

La Gala Benèfica organitzada per Mi Fundación Alex amb la col·laboració de Mi NovAliança, celebrada el dimecres 19 de novembre a La Llotja de Lleida, va reunir més de 300 persones en una nit plena d’emoció, solidaritat i talent, amb l’objectiu de donar impuls a projectes socials i esportius per a persones amb altres capacitats.

Una nit per recordar: artistes, humor, màgia i música

La gala va gaudir amb actuacions de gran nivell, amb artistes reconeguts com l’Àngela Mora, Jordi Caps, Suu, Ignasi Terraza i Sara Terraza. L’humorista Goyo Jiménez hi va participar de manera especial aportant un toc d’humor i proximitat al públic.

La conducció de la gala va anar a càrrec d’Edgar Fornos, Verónica Sanz i Quim Vilamajó, que van aportar dinamisme i una narrativa emocionant a tot l’esdeveniment.

Presència institucional destacada

Entre les autoritats assistents hi havia Jose Crespín, subdelegat del Govern a Lleida; Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida; i Rosa M. Pérez Pérez, gerent de la Regió Sanitària de Lleida.

La seva presència reforça el compromís institucional amb els projectes socials i inclusius que impulsa la Fundació.

Homenatge als entrenadors del Genuine de Lleida

Un dels moments més emotius de la nit va ser l’homenatge als entrenadors de l’equip Genuine de Lleida, un projecte esportiu i inclusiu que s'ha convertit en referent del territori. La Fundació va reconèixer públicament la seva dedicació, compromís i impacte transformador en la vida dels jugadors.

Agraïment als patrocinadors

La gala no hauria estat possible sense el suport de més de 30 patrocinadors i col·laboradors, que van ser reconeguts durant l’esdeveniment.

La Fundació: territori, inclusió i impacte real

Durant la gala, Paola Masfurroll, vicepresidenta de Mi Fundación Alex i Christian Garcia Montagut, comunicador i membre del patronat de la Fundació, van explicar l’abast actual de la Fundació i l’impacte dels seus projectes des de la inclusió en l’esport fins a la difusió de programes de salut i acompanyament per a persones amb altres capacitats, passant per iniciatives solidàries arreu del territori.

  1. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
  3. Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
  4. Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro
  5. ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
  6. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  7. Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

Niño Becerra, economista, opina sobre el incremento de los precios: "No para de crecer desde la pandemia"

Niño Becerra, economista, opina sobre el incremento de los precios: "No para de crecer desde la pandemia"

Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"

Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"

El Estatuto de los Trabajadores advierte: puedes reclamar si tu empresa cae en este extendido error sobre el teletrabajo

El Estatuto de los Trabajadores advierte: puedes reclamar si tu empresa cae en este extendido error sobre el teletrabajo

Esta moneda de 1 céntimo vale 50.000 euros: cómo saber si tienes una en casa

Esta moneda de 1 céntimo vale 50.000 euros: cómo saber si tienes una en casa

¿Cuánto cobra un redactor de RTVE en 2025? Salario medio y complementos

¿Cuánto cobra un redactor de RTVE en 2025? Salario medio y complementos