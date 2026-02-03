Existe un número máximo de monedas con el que se puede pagar, según el Banco de España

Pagar con monedas en cualquier comercio español es un derecho reconocido, pero el Banco de España establece ciertos límites claros para evitar complicaciones operativas en el día a día de los negocios. Esto quiere decir que existe un número máximo de monedas que podemos utilizar para realizar nuestros pagos.

Límite máximo por transacción

Según el Banco de España, todo establecimiento privado sólo debe aceptar un máximo de 50 monedas en un solo pago, independientemente de su valor facial. Si un cliente intenta pagar con más cantidad de monedas, el comercio tiene plena potestad legal para rechazar el pago y sugerir alternativas como billetes de mayor denominación, tarjetas de débito o crédito, aplicaciones móviles de pago o incluso transferencias inmediatas.

Esta norma se basa en la Orden EHA/3198/2005 y regulaciones europeas armonizadas, y su objetivo principal es prevenir abusos que ralenticen el servicio al resto de la clientela. Cabe destacar que esta restricción no se aplica a las denominadas "cajas públicas", como ventanillas de organismos estatales o ayuntamientos, que sí están obligados a recibir mayores volúmenes sin límite equivalente.

Contar, verificar y almacenar grandes cantidades de monedas consume un tiempo valioso y genera costes logísticos posteriores, como el transporte al banco o el uso de máquinas contadoras.

Para autónomos y pymes que manejan efectivo frecuentemente, el Banco de España recomienda suscribir servicios especializados de "caja fija" o "gestión de monedas", que permiten ingresar lotes voluminosos directamente en cuenta, aunque estos servicios conllevan comisiones.

El derecho a pagar en efectivo permanece intacto dentro de estos parámetros: ningún comercio puede negarse totalmente a recibir dinero en metálico por debajo del límite de 50 monedas, bajo pena de sanciones administrativas por parte de autoridades de consumo, que pueden oscilar entre 150 y 600 euros según la gravedad y reincidencia.