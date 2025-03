Un exguionista de 'El Hormiguero' desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: "Censuran todo el rato"

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Ahora, Jesús Manzano, exguionista del programa durante nueve años, ha desvelado en una entrevista para el pódcast 'Rockanrollas' cómo era trabajar en el formato de Pablo Motos.

El cómico ha asegurado que en televisión "censuran todo el rato todo" y que en más de una ocasión no le han permitido contar algunos chistes o monólogos.

"Tú das el guion de tu monólogo y te dicen que no puedes decirlo porque aparece una marca o el nombre de alguien que es posible invitado de 'El Hormiguero'. Te dicen 'este famoso tampoco porque es amigo mío, este tampoco porque dices palabrotas, este es un poco sexista, este es un poco racista…'. Te quitan todo y te dicen 'lo demás sí', y es que lo demás no tiene gracia", ha explicado.

Jesús Manzano ha declarado que un día hubo un lío: "Hubo un fallo de coordinación. En el monólogo hacía un chiste sobre una marca y me lo aprobaron para el miércoles. Ese mismo día, el que revisó el guion por última vez lo tachó y escribió que, en vez de decir la marca, dijera algo genérico, pero no me lo dijeron a mí (...) Nunca me había pasado esto. Hasta que te lo aprueban sí que te cambian cosas, pero como ya estaba aprobado, pues estaba tan feliz. Yo ni me lo leí porque me lo sabía de memoria y se lio una gorda".

El humorista estaba contento de que le había salido bien, y cuando llegó a la redacción Jandro le explicó lo que había ocurrido: "La marca llamó a las 23 horas y dijeron 'mañana dirección quiere hablar contigo'. Empezaron 'pero si te lo tachamos, ¿no lo leíste?', y me dijeron que habían amenazado con quitar unos 300.000 euros a Atresmedia. Me invento la cifra".

Al final les hicieron quitar el monólogo de todas las redes sociales y de la página web, aunque todo quedó en un susto: "Al final la dirección se portó bien conmigo, Pablo Motos y Jorge Salvador me dijeron 'no vuelvas a hacerlo, léete el guion y no escribas marcas'. Pasé una semanita mala".