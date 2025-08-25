Un exganador de 'Pasapalabra' expone la dura realidad después de salir del programa: "No vives"

'Pasapalabra' es uno de los programas líderes en España. El formato de Antena 3 ha cambiado la vida de muchas de las personas que han pisado el plató de televisión, aunque no todos con la misma fortuna, debido a que algunas salen por la puerta grande y otras por atrás.

Uno de los que han dejado huella ha sido Óscar Díaz, quien se embolsó hace unos años más de 1,8 millones de euros. A pesar de ganar este gran premio, el exparticipante de 'Pasapalabra' concedió una entrevista a 'El Mundo' y desveló que ganar el programa no te 'jubila' de por vida.

Aparte, Díaz ha participado en otros programas de televisión como 'Saber y Ganar' o 'Boom'. El exganador del formato de Antena 3 reconoció que ganar el programa no le ha cambiado mucho el estilo de vida de su día a día, pero sí lo ha hecho en "el aspecto potencial".

Consciente de que ganó mucho dinero, señaló que "me pongo a pensar en el dinero que había ganado antes de 'Pasapalabra' y es una pasta, una pasta brutal".

Sin embargo, antes de entrar al mundo de la televisión, Díaz tenía otra mentalidad: "Es cierto que hay ciertas cosas que antes me planteaba mucho y que ahora hago con un poquito más de alegría, como salir a cenar sin pensar si se pasa del presupuesto del mes".

"También es verdad que disponemos de un colchón para nosotros y para nuestra gente que antes no estaba", comentó en la entrevista a 'El Mundo'.

Sobre Hacienda, Díaz manifestó que "hay que pagar", aunque lo hace "con mucho orgullo". "Entre todo se quedaría en unos 800.000 euros a repartir en un largo período de tiempo. Esos 800.000 euros divididos entre 20 años salen a unos 20.000 al año", detalló.

El exganador de 'Pasapalabra' destapó que "es un sobresueldo, una cantidad importante, pero con 20.000 euros al año en Madrid no vives". No obstante, acabó confesando que "mi vida ha mejorado".