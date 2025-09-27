FÚTBOL
El exfutbolista Quique Sánchez Flores (60 años) revela la ventaja que tenía Xabi Alonso al llegar al Real Madrid: "Los jugadores no podían repetir el mismo patrón"
El madrileño estuvo presente en el programa 'El Partidazo de Cope', presentado por Juanma Castaño
El exfutbolista y técnico Quique Sánchez Flores estuvo presente en el programa 'El Partidazo de Cope', presentado por Juanma Castaño, para hablar sobre la actualidad deportiva, especialmente con el objetivo de analizar el gran inicio de temporada del Real Madrid, entre otros temas.
El equipo de Xabi Alonso atraviesa un excelente momento de forma, tras sumar seis victorias consecutivas en LaLiga EA Sports y estrenarse con triunfo en la Champions League ante el Mónaco. Un inicio inolvidable, especialmente después de las críticas que recibió tras la derrota en las semifinales del Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain.
Sánchez Flores quiso dejar claro que el gran inicio de campeonato se debe al "volantazo necesario" que realizó el técnico donostiarra desde el primer minuto que cogió al Real Madrid. Aunque destapó que partía con ventaja, pues "el año pasado, de alguna manera, la crítica apuntó a los jugadores y con razón".
Tenía claro que la plantilla del club blanco debía dar un paso adelante, ya que los jugadores "no podían repetir el mismo patrón esta temporada... de no pasarse el balón, de ser egoístas, de intentar hacer la guerra por su cuenta... Era un equipo completamente desencajado en ese sentido".
Reconocimiento a Xabi Alonso
"A mí me parece que es de una nota altísima el hecho de que, de entrada, quisiera cambiar de plan: pasar de plan A a plan B. O sea, plan A es 'voy a correr mucho, voy a hacer…', que era todos estos años atrás, con mucho éxito, excepto el año pasado", señaló.
Sánchez Flores consideró que este plan de juego era más que adecuado para un equipo con jugadores rápidos, aunque con futbolistas tan físicos como técnicamente espectaculares, el Real Madrid debe ser capaz de dominar los encuentros.
"Tiene que ser un equipo moderno: meterse en campo contrario, dominar, apretar cuando pierdes la pelota, recuperar lo antes posible y evitar que el campo, se te haga grande, que jugadores de tanta calidad tengan que defender a campo abierto. ", confesó sobre el modelo que debe seguir el técnico del Real Madrid.
El madrileño aclaró que aún es pronto para sacar conclusiones, ya que la temporada es larga y apenas ha comenzado. Sin embargo, aseguró que el inicio del campeonato resulta ilusionante y que los aficionados del Real Madrid deben estar contentos.
