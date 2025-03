El exfutbolista Jota Peleteiro presume de su conversión al islam y viste a sus hijos con una chilaba

Hace poco más de un año, el exfutbolista Jota Peleteiro compartió públicamente que se había convertido al islam. El gallego decidió poner punto y final a su trayectoria en los terrenos de juego con tan solo 30 años, una edad en la que muchos jugadores alcanzan su plenitud.

Tras una larga etapa en Inglaterra en la que vistió las camisetas de Brentford, Birmingham o Aston Villa, Jota puso rumbo al Deportivo Alavés en 2020 y, tras no encontrar la motivación al acabar el curso, decidió colgar las botas. Ahora, el gallego está enfocado en la religión y, como todo musulmán, está en pleno Ramadán.

Jota Peleteiro vive en Arabia Saudí junto a su mujer Ajla, con la que se casó el año pasado. Sin embargo, el exjugador mantuvo una relación con Jessica Bueno y tuvieron dos hijos en común. Ahora, sus descendientes han estado con él, y Jota ha compartido una foto en Instagram donde lleva ropa tradicional, mientras que sus hijos visten una chaliba.

Asimismo, Peleteiro ha publicado otras imágenes en familia. Se ha llevado a los pequeños a hacer turismo, y la visita de un parque de atracciones, monumentos o un paseo en tractor han sido algunas de las actividades que ha compartido.

Jota Peleteiro y sus hijos / @kingjota23

Jota ha tenido otro hijo junto a Ajla. Se llama Mansour Malik, y nació el pasado mes de noviembre. Además, en las imágenes que ha compartido el gallego en redes también se observa a Zayn, el hijo de Ajla fruto de una relación anterior.

No obstante, Jessica Bueno ha mostrado su disconformidad con la estancia de sus hijos en Arabia Saudí. En el programa 'De viernes' explicó "no quería que los niños salieran de Europa" y que no le hacía mucha gracia la situación, pero señaló que no quería ser "la excusa ni el impedimento" de que sus hijos no estuvieran con su padre.

Asimismo, Jota se ha convertido en un hombre de negocios, y es dueño varias empresas. Ha cerrado varios acuerdos comerciales y la compañía Groinn, dedicada a la agricultura sostenible, tiene un valor millonario.

En todo caso, Jota Peleteiro está disfrutando de su conversión al islam. Aseguró sentirse "muy feliz y poderoso" de haber dado este paso, y afirmó que está "en el mejor momento de su vida".