El 'exfutbolista' hispano-escocés que se ha quedado sin cita en 'First dates' por un inoportuno comentario: "Como mis..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

David y Carlota: sí, pero no

En esta ocasión, el programa ha juntado a David, de 32 años, y a Carlota, de 26, en una cita en busca del amor. Ella, desempleada, reconoce que normalmente va "muy rápido" cuando conoce el amor, aunque es algo que trata de cambiar.

Él, sin embargo, destaca por dos cosas: en primer lugar, la necesidad que tiene por mantener las formas y el respeto hacia los demás, algo inculcado por su madre, ya fallecida. En segundo lugar, porque formó parte de las categorías inferiores de la selección masculina de fútbol escocesa. David jugaba al fútbol de joven, aunque finalmente terminó dejándolo porque "se creía más bueno que nadie" y le gustaba demasiado "salir a tomar un par de copas por la noche".

David y Carlota, en 'First dates'. / Cuatro

Pese a llegar los dos de Mallorca, los primeros síntomas entre ambos no eran buenos: David, un 'padrazo' que trabaja como recepcionista de hotel, Carlota, que no quiere tener hijos y no hace nada porque no ha encontrado la motivación para ello. Como comentaba al empezar, ella era más de impulsos que de decisiones meditadas, algo que ha despertado la curiosidad de David. Poco a poco las posturas se iban acercando hasta incluso estar de acuerdo en hablar sobre la posibilidad de tener una relación abierta.

Sin embargo, finalmente se ha ido todo al garete al hablar... ¡De los cumpleaños! Tras responder David, ella ha explicado que era Escorpio, algo que ha suscitado un soplido del hombre y unas palabras que no han gustado nada a Carlota: "Buf... como mis ex". Desde ese momento, la decisión final ha cambiado respecto a lo que parecía que iba a ser y finalmente se han ido cada uno por su lado.