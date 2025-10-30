Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El exfutbolista de Barça y Madrid, Alfonso (53 años), apunta y dispara contra Pedro Sánchez: "España funcionaría mejor con Abascal y Ayuso"

El madrileño jugó 307 partidos en Primera División y anotó 84 tantos entre los dos gigantes del fútbol español y el Real Betis, y ahora se sincera en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol

El exfutbolista Alfonso opina sobre los dirigentes políticos españoles.

Pol Langa

En el fútbol, como en la vida, hay ideologías de todo tipo aunque los futbolistas no siempre se atreven a expresarlo públicamente. De hecho, en muchas ocasiones tratan de evitar la polémica pasando olímpicamente del tema, ya que cualquier declaración puede jugar una mala pasada y puede ser mal tomada por un sector de la población.

También hay perfiles de jugadores que no dudan en codearse con algunos líderes de la derecha, como el caso de Dani Carvajal con Santiago Abascal (VOX), a quien sigue en Instagram desde hace tiempo.

Precisamente sobre la situación política en España ha hablado el exjugador del FC Barcelona o Real Madrid, Alfonso, que también defendió los colores del Real Betis y jugó con la selección española. El de Getafe ha atendido las preguntas de Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y no ha tenido reparos en tratar el tema y mandar un buen palo al actual presidente del país, Pedro Sánchez.

Alfonso durante su etapa en el Real Madrid.

Alfonso carga hacia la derecha

"Me iba a salir lo que canta todo el mundo... pero no lo voy a decir. Hay que echarse un paso al lado", comentaba, quizás sobre el famoso cántico con insulto incluido que se ha podido escuchar en todo tipo de actos, con o sin el presidente. Tampoco tiene muy buena opinión de la vicepresidenta ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno del PSOE, Yolanda Díaz, de quien dice que "ha llegado ahí de milagro".

En cambio, con los dirigentes políticos de tendencia derechista no es tan crítico y, en todo caso, si tiene algo que decir es en una dirección claramente opuesta a lo que piensa de los de tendencia a la izquierda. Sobre el mandamás del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, apunta que "tiene que ser un poco más agresivo".

14/10/2025 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona.

De quien sí que tiene una buena impresión es de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso: "Es el referente para un futuro de España", apunta. Además, también suma otro nombre a la ecuación, el de Abascal.

"Una persona al estilo de Ayuso. Van a mirar por el futuro de España, no se van a casar con nadie. Creo que España funcionaría mejor con un Abascal y con una Ayuso", comenta acerca de qué camino espera que siga el país en los próximos años.

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

Sobre el Real Madrid y Vini

Ya de vuelta al fútbol, Alfonso comentó que no se termina de creer a Vinicius y que el Real Madrid haría bien en buscarle una salida: "A mí no me convence mucho. Habrá gente que me critique, pero yo lo hubiese vendido y hubiese fichado a un delantero centro. Creo que el Real Madrid necesita un delantero centro sí o sí", apunta.

El motivo, "no le gusta la imagen que da Vini en el campo" porque "no es bueno para él, ni para el Madrid". Por eso, en su lugar hoy el Madrid debería tener "al mejor delantero centro del mundo", que en su opinión es Erling Haaland.

