Un exfutbolista del Atlético de Madrid ficha por Telecinco

Tras colgar las botas, muchos futbolistas buscan reinventarse y explorar nuevas facetas profesionales que les permitan mantenerse activos y visibles más allá del deporte. Algunos se convierten en entrenadores, otros en comentaristas deportivos o incluso en empresarios, y otros también dan el salto a la televisión, participando en diferentes programas o concursos.

Jaime Astrain es uno de esos casos. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, desarrolló su carrera en varios equipos de Segunda División B y otros clubes españoles como Pontevedra B, Córdoba CF y Real Jaén CF.

A pesar de su talento y esfuerzo, las lesiones y la falta de oportunidades en categorías superiores marcaron su carrera, lo que le llevó a tomar la difícil decisión de retirarse a los 27 años.

Tras su retiro, Astrain encontró un nuevo camino en la televisión. Se convirtió en colaborador de 'El chiringuito de Jugones' y más tarde amplió su experiencia en realities: participó en 'Traitors España' de HBO Max, alcanzando la recta final y quedando en quinta posición, y un año después compitió en 'Baila como puedas', en el que se coronó ganador junto a su pareja, Santiago Granizal.

Ahora, el modelo de 38 años afronta su mayor desafío televisivo hasta la fecha: su fichaje por 'Supervivientes 2026' en Telecinco. En su vídeo de presentación, aseguró que se siente preparado para la nueva aventura.

"No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única. Nos vemos en Honduras", declaró.

El elenco de 'Supervivientes 2026' promete ser uno de los más variados de los últimos años. Entre los participantes confirmados se encuentran rostros conocidos de realities como 'La isla de las tentaciones', actores, influencers y deportistas de élite, incluido el excampeón de Moto2 Toni Elías, entre otros.