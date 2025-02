Un exfutbolista del Arsenal denuncia que se vio obligado a dejar el club por llevar tacones: "No hacía daño a nadie"

Aunque puede parecer que empezar la carrera futbolística en un club grande puede ser un gran éxito, no siempre es así. Esto lo ha constatado Miguel Azeez, un jugador formado en la cantera del Arsenal, que incluso debutó en el primer equipo en la temporada 2020/21 y se vio obligado a dejar el club por presiones.

El centrocampista ha pasado por equipos como Portsmouth, el Ibiza, el Wigan Athletic, el Atlético Baleares, y ahora está jugando en el PAS Giannina.

Son muchos los deportistas que demuestran su pasión por la moda y que se dejan ver con looks extravagantes. No obstante, el futbolista ha concedido una entrevista a 'The Atletic' y ha explicado que fue juzgado por su forma de vestir: "Solo trataba de ser yo mismo. No hacía daño a nadie llevando tacones. Entiendo todo eso de representar el escudo del equipo, pero creo que querían una imagen muy diferente a la que yo estaba dando".

Azeez ha asegurado que siempre era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse, pero que no lo valoraban: "Si hubiera parecido un futbolista por excelencia, no habrían pensado nada al respecto, pero por mi aspecto, los peinados, la cara, las joyas, lo que fuera, pensaban: 'Está intentando mostrarse distante al llegar temprano para estar solo'".

El centrocampista ha declarado que su intención era dar lo mejor de él mismo: "Yo solo estaba tratando de mejorar. Mis compañeros de equipo estaban en el vestuario con sus teléfonos en Snapchat mientras yo estaba en el gimnasio trabajando, pero me veían solo y usaron la palabra 'distante' en mi contra".

Aunque Miguel Azeez ha indicado que sus compañeros se adaptaron a su estilo, fue el equipo técnico quien no lo hizo: "No sé si fue una cuestión de educación o de jerarquía. Lo tomé como si la gente pensara: '¿Quién se cree que es? ¿Cree que es mejor que yo?' No, solo soy yo mismo. No hacía ningún daño a nadie al usar tacones".

El futbolista se ha sincerado sobre su marcha del club: "Sentí que tenía que irme. Entrenaba con los 21, estaba con el primer equipo y estaba en el banquillo, pero no jugaba. Tenía que intentar crear mi propio camino. No creo que a nadie le guste que un jugador no renueve su contrato, pero no fue la despedida más agradable. Normalmente, un jugador que se va recibe la camiseta firmada por todos los jugadores y el cuerpo técnico. Yo no recibí eso ni una reunión de despedida".