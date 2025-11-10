El exfutbolista Alfonso Pérez enciende las redes con dos imágenes que causan furor

Alfonso Pérez fue un futbolista formado en la cantera del Real Madrid. Además del club blanco, jugó en equipos como el FC Barcelona y el Real Betis, y disputó 38 partidos con la Selección Española.

Hace unos días, el exjugador se sinceró en 'El Cafelito de Josep Pedrerol' y habló sobre la situación política en España. Atacó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que España funcionaría mejor con políticos como Ayuso y Abascal.

Este fin de semana, Alfonso publicó en redes sociales dos imágenes de un cielo lleno de estelas blancas de aviones, acompañadas de la pregunta: "¿Alguien me puede decir que quieren conseguir con esto?".

En los últimos años ha circulado una teoría conspirativa conocida como 'chemtrails', que hace referencia a las estelas blancas que dejan algunos aviones al atravesar el cielo.

Según esta hipótesis, estas estelas no serían simples 'contrails' (estelas de condensación), sino 'chemical trails' (estelas químicas) supuestamente liberadas por los gobiernos con el objetivo de dispersar agentes químicos en la atmósfera y provocar enfermedades, alterar el clima o influir en el comportamiento humano.

La publicación ha causado furor, acumulando más de 2.000 reacciones en menos de 48 horas. Muchos usuarios comentan a favor de esta hipótesis, mientras que otros consideran que se le está dando demasiada importancia.

Alguien me puede decir que quieren conseguir con esto? pic.twitter.com/itwTrKcr8B — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) November 8, 2025

Los organismos científicos y meteorológicos de todo el mundo, incluida la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), han desmentido estas afirmaciones. Según explican, las estelas visibles que dejan los aviones son condensaciones de vapor de agua producidas cuando los gases calientes expulsados por los motores reaccionan con el aire frío y húmedo de las capas altas de la atmósfera.

Estas estelas pueden persistir durante más o menos tiempo dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura y viento, y en ocasiones se expanden hasta formar cirros, las nubes más altas del cielo.