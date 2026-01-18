Un exfuncionario de Hacienda lo confirma: ya no te inspecciona una persona, sino un algoritmo

El avance de la tecnología en todos los ámbitos profesionales es una inevitabilidad. Revoluciones como la IA pisan con fuerza, e incluso la Agencia Tributaria ha acabado cediendo a ello de forma muy obvia: valiéndose de algoritmos que trabajan 24/7.

La Agencia Tributaria revoluciona su sistema de revisión de cuentas

Ha sido un exfuncionario de Hacienda, Emilio Baena, quien ha revelado que desde hace un tiempo en Hacienda ya no son personas las que llevan a cabo el seguimiento de las finanzas de los contribuyentes, sino que se realiza todo mediante tecnología automatizada.

Baena detalla que Hacienda utiliza una combinación de Big Data e Inteligencia Artificial para aligerar todos los procesos. De esta manera, pueden seguir a millones de contribuyentes en tiempo real con una mayor eficacia.

Al parecer, Hacienda ha creado lo que se denominan como 'perfiles de riesgo' para distintos contribuyentes y empresas. Estos perfiles hacen que los algoritmos puedan realizar un seguimiento fiscal y de movimientos financieros con una precisión de máximo nivel.

La tecnología que emplea la Agencia Tributaria revisa así que los datos cuadren acorde con el perfil del contribuyente; si existe una disonancia clara en datos como gastos e ingresos, el algoritmo es capaz de detectarlo con facilidad gracias al automatismo derivado del perfil de riesgo.

Pero esto no es lo único que Hacienda analiza a través del uso de la tecnología: otros elementos como movimientos bancarios sin una clara justificación u operaciones internacionales o derivadas de las criptomonedas también suelen ser revisadas por los algoritmos.

Todos estos datos podrían acabar llevando a que la tecnología tomara una decisión de forma autónoma, sin revisión humana, por la cual se lanzara una investigación oficial sobre el perfil del pertinente contribuyente. Una muestra clara de la dependencia tecnológica de hoy en día.

¿Cómo te siente sabiendo que tus números están siendo revisados por sistemas automatizados? ¿Crees que es positivo para el avance de la sociedad o consideras que se trata de un campo que, como mínimo, debería contar con supervisión de personas?