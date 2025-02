La exesposa del novio de Ágatha Ruiz de la Prada rompe su silencio

En una impactante entrevista, Nicolasa Bronstowich, exesposa de José Manuel Díaz-Patón, actual pareja de la reconocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, ha compartido detalles escalofriantes sobre su matrimonio de once años. Bronstowich describió su vida junto al abogado como un auténtico "infierno", afirmando que él la controlaba y manipulaba constantemente, hasta el punto de hacerla sentir como su "esclava".

Según sus declaraciones, Díaz-Patón la anulaba como persona, despreciándola a diario y afectando negativamente su vida personal y profesional. "Me robó mis veinte años y sigo de juicios con él. Me destroza porque no me deja vivir", confesó. Además, lanzó una advertencia directa a Ágatha Ruiz de la Prada: "Ten mucho cuidado con este hombre porque te puede hacer lo que no te puedes ni imaginar. Te puede traicionar. "

Estas declaraciones se suman a una serie de polémicas recientes en las que Díaz-Patón se ha visto envuelto, incluyendo enfrentamientos públicos con figuras como Carmen Lomana y Lolita Flores. La revelación de Bronstowich arroja una nueva luz sobre la vida personal del abogado y plantea interrogantes sobre su relación actual con la diseñadora.