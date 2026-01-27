"La excusita me hace gracia": Un español residente en Suiza se sincera sobre por qué vale la pena migrar allí

Suiza se ha convertido en uno de los países a los que emigrar más populares entre la población española joven. Algo que cuadra en cuanto a lo económico: aquellos que migran allí aseguran estar ahorrando cantidades que serían imposibles en España.

No obstante, no todo el mundo está dispuesto a cambiar su vida de manera brusca con tal de amoldarse a una cultura diferente con tal de ganar más dinero; siendo el clima uno de los principales obstáculos para muchas personas.

Ante esta situación, el influencer Aner, español residente en Suiza, ha querido dejar claro que ve esto último como una excusa que no tiene sentido. En su vídeo, argumenta esto último de la siguiente manera:

"Yo soy de Galicia y con 2 o 3 grados y la humedad que hay me muero del frío allí. En cambio, en Suiza me abrigo un poco y punto. Puedo salir a la calle y no me muero", comentaba el joven en su publicación.

Con estas palabras, Aner trataba de reflejar que el argumento del clima no tiene mucho sentido. Lo cual se hace más evidente si nos paramos a pensar, una vez más, en términos puramente económicos.

En este sentido, el joven argumentaba lo siguiente: "Si en un mes ahorras más de lo que ahorrabas en España, pues te planteas pasar un poquito de frío, la verdad. La excusita me hace mucha gracia".

Por otro lado y por muy lógico que parezca, hay muchas personas que no cambiarían el estilo de vida de aquí por mudarse a otro país y cobrar más, por mucho que esto sirva para engordar la cuenta de ahorros a largo plazo.

A esto hay que sumar, además, la barrera del idioma: no todo el mundo ha tenido los recursos necesarios como para manejarse en inglés y poder encontrar un trabajo en Suiza medianamente bien remunerado. Aunque, eso sí, todo el mundo que migra allí asegura que el esfuerzo vale la pena.