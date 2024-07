Una exconcursante de 'Supervivientes' desmonta el concurso: "Estaba amañado"

'Supervivientes' es un programa que pone al límite a los concursantes. Los participantes sufren durante varias semanas falta de comida, estrés y un desgaste físico y mental para ganar y hacerse con un cheque de 200.000 euros.

Son varios los exconcursantes que han mostrado su malestar con el formato. La última ha sido Verónica Romero, que quedó en segunda posición en la edición del año 2006, cuya ganadora fue Carmen Russo.

La finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha hablado sobre su paso por el programa en el pódcast 'Me falta calle': "Entré en 'Supervivientes', pero estaba amañado. Eso fue injusto, no se puede ganar por el 90 y tanto por ciento de los votos siempre. Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual".

Verónica ha asegurado que se generó polémica: "Tú no sabes la que se lio en el plató de Telecinco, es que no lo sabe nadie más que los que estuvieron ahí dentro. Tuvieron que echar una grada entera de fans a la calle, porque se lio ahí con abucheos".