Un exconcursante de 'Supervivientes' carga duramente contra Montoya: "Es un mentiroso compulsivo"

José Carlos Montoya sigue dando mucho de qué hablar. El andaluz ha sido una de las grandes estrellas en la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Su escena -ya icónica- corriendo hacia Villa Playa al ver que su pareja le estaba siendo infiel traspasó fronteras y lo han dotado de una enorme popularidad.

El utrerano ha protagonizado numerosos anuncios en las últimas semanas, y también aparece en la nueva entrega de 'Supervivientes'. Sin embargo, su personalidad ha despertado aficionados y detractores, y Gorka Ibarguren, que ya participó en 'Supervivientes' y en 'El Conquistador' -donde también estuvo Montoya-, ha cargado duramente contra él.

Ibarguren subió un 'tweet' dando su opinión sobre la nueva edición del programa. "El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi fav en #Supervivientes2025 es Borja. De todos modos empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia #ConexionHonduras1", ha escrito.

Sin embargo, un usuario le preguntó si apoyaría a Montoya, pero Gorka no se cortó al responder. "No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas, para mí no todo vale en esto de ganar dinero".

El exconcursante siguió con su crítica y no se cortó a la hora de dar su opinión. "Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo", ha dicho.

No tengo nada en contra de Montoy, simplemente no comparto su filosofia de vida y su manera de hacer las cosas, para mi no todo vale en esto de ganar dinero. Hay lineas que no se pueden cruzar y este venderia a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso conpulsivo — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

El usuario que le hizo la pregunta le respondió de nuevo. "Entiendo lo que dices. Montoya lleva muchos años intentando ser famoso y por fin ha dado el golpe, aunque a costa de su propia dignidad. Lo de mentiroso compulsivo me deja con intriga pero habrá que ver cómo se desempeña! Veremos si es tan buen superviviente como lo fuiste tú!".

La publicación de Gorka Ibarguren ha despertado opiniones diversas. Unos han aplaudido su comentario, mientras que otros perfiles han cargado contra él. En todo caso, el exconcursante ha dejado unas declaraciones muy contundentes al respecto.

Montoya abandonó 'La isla de las tentaciones' solo. También tenía la opción de irse con Anita -su pareja-, con Gabriella -con quien mantuvo un romance en la Villa-, pero, finalmente, decidió salir por su cuenta.