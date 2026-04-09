Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AtléticoDe JongHenryCubarsíPenalti PubillSimeoneMasters Augusta 2026Abogado deportivoCuadro Champions cuartosMateu LahozIturraldeEuropa LeagueGerard MartínEtapa 4 ItzuliaClasificación ItzuliaA qué hora juega AlcarazAlcarazClasificación EuroligaParquímetrosGuardiola BusquetsVicky Martin BerrocalExcedenciaSenderismo
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Una exconcursante de 'Pasapalabra' estalla por la polémica del bote de Rosa Rodríguez: "¡No tiene sentido!"

La coruñesa, nacida en Argentina, ganó el mayor bote de la historia del programa

Rosa en Pasapalabra

Rosa en Pasapalabra / atresplayer

Andrea Riera

Andrea Riera

El pasado jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que superaba los 2.700.000 euros, tras imponerse a Manu Pascual en un duelo histórico.

El momento clave llegó cuando quedaban tres segundos y Roberto Leal formuló la última pregunta: "¿Cuál es el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido MVP de la NFL por la agencia AP?". Rosa contestó diciendo "Morrall", haciendo referencia a Earl Morrall.

Sin embargo, en redes sociales surgió rápidamente la polémica, con algunos usuarios asegurando que la concursante había dicho "Morel" en lugar de "Morrall", lo que generó dudas sobre la validez del acierto final.

Ahora, tras cinco años de su participación en el concurso, Marta Terrasa, ha concedido una entrevista a 'El Confi TV' en la que se ha pronunciado sobre toda la polémica surgida.

Marta Terassa en Pasapalabra

Marta Terassa en Pasapalabra / Antena 3

"Está claro que sí se la dieron por buena, era porque era buena. Nadie a estas alturas del programa, con el dineral que había en juego, con la cantidad de personas que están pendientes día a día, era imposible que le dieran por bueno algo que realmente no lo era", ha explicado.

Rosa ha recibido muchísimas críticas e insultos tras difundirse la polémica, algo que Marta ha denunciado públicamente: "Lo que se ha hecho con Rosa en redes no tiene nombre".

Noticias relacionadas y más

"Sinceramente, yo no entiendo a la gente. No entiendo cómo la gente puede verter tanto odio en las redes sociales contra determinadas personas, ¡es que no tiene ningún sentido! (...) No tendría que existir ese odio. Es horrible", ha zanjado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
  2. Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
  3. La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
  4. Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
  5. Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
  6. El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
  7. La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal
  8. Los motivos del hartazgo de un Xavi Pascual que no descarta su dimisión como entrenador del Barça

Precio del euríbor hoy, 9 de abril de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 9 de abril de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

La AEMET avisa: "Cambio de tiempo en España por la llegada de un frente atlántico"

La AEMET avisa: "Cambio de tiempo en España por la llegada de un frente atlántico"

Dos trabajadores se atrincheran en una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando: "Os advertimos que a estos términos no queríamos llegar"

Dos trabajadores se atrincheran en una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando: "Os advertimos que a estos términos no queríamos llegar"

Eurofirms Foundation impulsa la formación tecnológica de mujeres con discapacidad con una recaudación de 30.000 euros durante la campaña del 8 de marzo

Eurofirms Foundation impulsa la formación tecnológica de mujeres con discapacidad con una recaudación de 30.000 euros durante la campaña del 8 de marzo

Más de 250 muertos en la mayor ola de ataques de Israel en Líbano: 160 bombas en 10 minutos

Tenso rifirrafe entre Bolaños y Álvarez de Toledo: del “pacifista pendenciero” a la “mujer pegada al bulo”

Un alto cargo de Adif señala la “altivez y soberbia” de Jésica Rodríguez

El secretario de Guerra de EEUU califica la operación 'Furia Épica' como una "victoria histórica"