Una exconcursante de 'Operación Triunfo' expone la realidad del programa: "Nunca lo he contado"

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más destacados de España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

No obstante, no todas las personas que han pasado por 'Operación Triunfo' han tenido la misma experiencia dentro de la Academia. Por ejemplo, Verónica Romero, exconcursante de la primera edición del programa, destapó en el programa 'Y ahora Sonsoles' que sufrió un boicot por parte de la organización.

A pesar de toda la fama que ganó tras salir de 'Operación Triunfo', la cantante tuvo que vivir una situación incómoda. Verónica empezó diciendo en Antena 3 que "nunca lo he contado", pero "yo he tocado fondo".

"He tenido pocas ganas de nada, ni de levantarme de la cama", comentó en Atresmedia. Una de las sensaciones que vivió ella, pero también muchos concursantes de la primera edición, es que "nos dejaron ahí de la mano de Dios".

La de Elche aseguró que al salir de la Academia "el trato no era muy agradable". "No lo he contado nunca, pero dentro de la Academia alguien dijo que Verónica no podía resaltar entre los demás, fue alguien de arriba", confesó.

Por este motivo, la ilicitana decidió seguir su camino como artista independiente, debido a que "no iba a estar donde no me quieren".

Sin embargo, la cantante reconoció que más tarde recibió las disculpas de uno de los profesores de la primera edición de 'Operación Triunfo': "Me pidió perdón porque me dijo unas cosas muy fuertes".

La cantante también tuvo de palabras de agradecimiento a Álex Casedemunt, su compañero y algo más que amigo: "Álex ha sido y será esa persona que me conquistó el corazón. Era un amor incondicional. Para los que le habéis conocido, Álex era chispeante, alegre… Era un prodigio".