Un exconcursante de 'MasterChef' pone en jaque mate al programa de TVE

Alberto Gras, dueño de Deleito, está compartiendo a través de TikTok varias curiosidades del reality show de la cadena pública

Alberto Gras, en las cocinas de 'MasterChef'

Alberto Gras, en las cocinas de 'MasterChef' / TVE

Ricardo Castelló

Alberto Gras fue una de las revelaciones de la temporada ocho de 'MasterChef'. El cocinero catalán llegó a ser finalista de la edición, pero se quedó a las puertas de la gran final. Alejado del programa de Televisión Española, Gras encontró la fórmula del éxito con Deleito, una startup de hamburguesas de chef.

No obstante, el cocinero también se dedica al mundo de las redes sociales. El creador de contenido, que cuenta con más de 180 mil seguidores en TikTok, expone cómo es su día a día y en la última semana se ha animado a contar distintas anécdotas que vivió él de primera mano en 'MasterChef'.

El joven tenía la idea de contar una anécdota del programa durante los próximos 21 días, pero a causa de los primeros vídeos tuvo que parar. En el primer vídeo, expuso que tuvo a un conductor que les desveló a varios de los concursantes quién iba a ganar el programa, Ana Iglesias.

"Nos dijo que sí, que lo sabía, que esa persona iba a ganar la edición sí o sí. Nosotros nos quedamos como muy parados, y obviamente dijimos, pues, oye que ha pasado esto, qué, ¿qué? Nos dijeron lo típico de: no, se lo ha inventado, tal no sé qué... A supuesto... Obviamente, no. Esa persona ganó, ese hombre sabía que iba a ganar", comentó en TikTok. Después de ese incidente, los concursantes ya no volvieron a ver nunca más al conductor.

@albertothechef Día 1/21 explicándote algo que no sabes de masterchef. #masterchef #tv #reality ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Playing - moshimo sound design

En el segundo vídeo, el catalán trató la polémica de Saray, concursante de la octava edición: "Fue muy conocida por el tema del pájaro. Presentó un pájaro con plumas porque no lo quería desplumar". El dueño de Deleito explicó que la concursante se las tuvo en la final con el jurado del programa: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Toque de atención

Después de los primeros vídeos, el cocinero anunció en TikTok que "este es el vídeo que me hubiera gustado no tener que hacer, pero como era posible, como muchos ya me habíais dicho, ya me han llegado voces de que pare de contar cosas".

Sin embargo, el catalán expuso que él solo se limita a comentar experiencias que vivió en primera persona: "Son cosas que me han pasado a mí. Al final iba a contar cosas como cuánto cobramos, cosas que pasaron dentro de la casa, cosas así".

@albertothechef Este es el vídeo que me hubiera gustado no tener que hacer. #masterchef #tv #reality ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

A pesar de tener dudas por seguir explicando cosas sobre 'MasterChef', Gras ha decidido continuar con la serie. En el tercer vídeo, Gras señaló que no entendía cómo funcionaba el programa, ya que no solo era saber cocinar, sino que también has de generar protagonismo. Y en el último hasta la fecha, el chef desveló que el momento de Saray con el pájaro fue totalmente real.

