Un exconcursante de MasterChef desvela oscuros secretos del programa y le piden que frene: "Que pare de contar cosas"

MasterChef es desde hace años uno de los concursos más famosos de España, pero poco es lo que se sabe acerca de cómo funcionan las cosas detrás de las cámaras. Algo que parece que desde MasterChef quieren que se mantenga así.

Alberto Gras, el exconcursante que está destapando los secretos de MasterChef

Ha sido Alberto Gras, exconcursante de la octava edición de MasterChef, el que ha iniciado una serie de vídeos a través de su canal de TikTok mediante los que hablar acerca de los 'secretos' del programa.

Alberto, sin llegar a mencionar a nadie en concreto, asegura que se dieron escenarios muy rocambolescos, como que algunos concursantes no contaban con las mismas condiciones de aislamiento que otros.

Además, el exconcursante también explica un episodio muy exraño: uno de los conductores que les llevaban al set les dijo quién iba a ganar el concurso. Esto fue algo que ellos mismos informaron a la dirección del programa, y el conductor en cuestión no volvió a aparecer, además de que ganó exactamente la persona que les chivó.

Lógicamente, estos vídeos de Alberto han empezado a ganar muchísimo seguimiento, sobre todo entre fans que quieren seguir descubriendo más de estas revelaciones. Pero no parece que el exconcursante vaya a poder seguir con ello.

Según explica en uno de sus más recientes vídeos, Alberto Gras ya ha sido contactado para que "Pare de contar cosas", lo que le sitúa en una encrucijada ya que había iniciado una serie de más de 20 vídeos dedicados a estas anécdotas.

Lógicamente, se espera que el exconcursante de MasterChef pare en seco estos vídeos dado que, de lo contrario, se enfrenta a posibles sanciones que podrían suponer costes de hasta 100 mil euros.

Y tú, ¿qué crees que debería hacer Alberto? ¿Debería parar en seco estos contenidos para evitar meterse en problemas o le hace realmente un favor al mundo entero destapando lo que nadie se atreve a decir de MasterChef?