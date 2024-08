Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sorprende al presentar a su nueva pareja: "Estoy en shock"

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Una de las protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones' fue Marieta, pareja de Álex. Tras su paso por el programa, Telecinco decidió ficharla como concursante de 'Supervivientes', quedando tercera.

Ahora, la alicantina ha sorprendido a todos a través de las redes sociales anunciando su nueva historia de amor con Suso, colaborador de Mediaset: "Era un secreto a voces... al final mi pico y pala funcionó".

Ambos coincidieron por primera vez en los debates finales de 'La isla de las tentaciones', pero parece que la atracción surgió tras el paso de Marieta por Honduras. En el plató de 'Supervivientes' y en 'Así es la vida' empezaron a tontear, demostrando la atracción de ambos.

La publicación se ha llenado de comentarios, y aunque son muchos los que felicitan a la pareja, hay varios usuarios que afirman haberse sorprendido: "Me quedo frozen", "¿Qué?", "Estoy en shock" o "Esto sí que no me lo esperaba".