Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' revela su salario y las redes estallan: "Es verdad que..."

Después del éxito total de la octava entrega de 'La isla de las tentaciones', muchos exconcursantes han vuelto a estar en el foco mediático y uno de estos rostros populares ha sido el de Marta Peñate. Además, la influencer ha estado en todos los debates del programa de Telecinco compartiendo su punto de vista sobre las parejas actuales.

Peñate se dio a conocer con su participación en 'Gran Hermano 16', y después la canaria participó en 'La isla de las tentaciones, 'La casa fuerte', 'Vaya Vacaciones' o 'Supervivientes', entre otros. La creadora de contenido es una de las colaboradoras más icónicas de Telecinco, ya que en muy pocas ocasiones se muerde la lengua para expresar lo que piensa.

Actualmente, la canaria está colaborando en distintos programas de Mediaset y lo combina con su trabajo en redes sociales, debido a que cuenta con más de 850.000 seguidores en Instagram. Ahora, la colaboradora de televisión no se ha mordido la lengua para desvelar cuál es su sueldo mensual: "De 8.000 euros a los 15.000". No obstante, ha señalado que "a veces más, a veces menos".

Por otro lado, ha revelado que la colaboración en la que más le han pagado ha sido un total de 8.000 euros. Además, ha querido remarcar que para ella ser creadora de contenido no es una profesión demasiado costosa: "Discrepo mucho con la gente que dice que ser influencer es un trabajo muy duro. Para mí un trabajo duro es levantarte a las 5 de la mañana y tener que trabajar ocho horas diarias, con un jefe de por medio, un horario estricto y con vacaciones limitadas".

Sin embargo, estas declaraciones no han pasado por desapercibidas en redes sociales y muchos usuarios le han criticado. No obstante, ella ha salido públicamente para defenderse. "Yo no soy la que pone los sueldos a los médicos. Es verdad que ellos salvan vidas y que yo, al fin y al cabo, entretengo por mis redes sociales y demás y que es diferente, obviamente, pero no es mi culpa", ha declarado Peñate a todos sus seguidores.