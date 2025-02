Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' revela su romance con un jugador del Real Madrid

Después de participar en 'La isla de las tentaciones', Patri Pérez y Lester Duque muestran parte de su vida diaria o cuentan información más íntima en 'Juntos y revueltos'. Ahora, ambos han querido hacer un '25 cosas sobre nosotros' para desvelar a la audiencia situaciones que nunca hayan explicado.

Patri ha contado, por ejemplo, que desde los 20 años tiene un 80% de audición en el oído izquierdo o que, cuando tenía 2 años, fue operada de una hernia en la barriga. Dicho esto, la chica también ha dicho que, hace cinco años, tuvo un encuentro con un futbolista del Real Madrid.

"Eso no lo sabía yo", ha dicho Lester al conocer la información. Patri ha dicho que no es cierto, y que su pareja ya tenía conocimiento sobre ello. "Tú lo sabes, no seas mentiroso, tú lo sabes perfectamente. Y es una cosa que me has echado en cara", ha afirmado. Aun así, ha aseverado que "una tiene sus cosillas por ahí".

Patri ha declarado que ese futbolista todavía juega en el Real Madrid, pero no ha revelado su nombre. Lester ha insistido en que no sabe "ni cuando fue, ni sé por qué, ni como pasó" y que no le dio mucha importancia. "No pasa nada, como si te enrollas con lo que sea, con un cantante o con cualquier otra persona. Pues yo me enrollé con un futbolista", ha remachado ella.