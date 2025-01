Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' revela cuánto alcohol se puede consumir en el programa

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

Sumergidos en la octava entrega de 'La isla de las tentaciones', que está siendo un éxito total entre la audiencia, una exconcursante del reality show, Claudia Martínez, explicó en el pódcast 'La influencia show, de Nacho Pla, algunos de los detalles más íntimos del programa cuando estuvo participando como pareja juntamente con su novio Javi. Curiosamente, ahora ya no están juntos y está teniendo una aventura con Mario, exconxursante de la misma temporada.

Uno de los aspectos que el presentador del pódcast quería desvelar si existía una restricción a la hora del consumo de alcohol en 'La isla de las tentaciones'. "No existen unos límites rígidos reales. Se puede consumir lo que quieras, pero de forma moderada", desveló Claudia Martínez.

Después de esta declaración, Pla le preguntó lo siguiente: "¿Siete copas te las puedes pimplar?". La influencer admitió que "exacto, exacto. Es según la persona. Yo, de hecho, me iba a dormir si veía que tal... Porque soy una persona delgadita y, aunque como un montón, me afecta mucho más".

No obstante, otras personas que han participado en 'La isla de las tentaciones' tiene otra versión totalmente opuesta a la de Claudia Martínez. El extentador Hugo Paz desveló que "nos daban un máximo de cuatro refrescos de limón o de naranja. Un máximo, sí, un máximo. La gente se ponía que no veas". Otro, Diego James Lover explicó que "era barra libre, pero con control. Cuando alguien estaba muy afectado no le daban más".