Esta exconcursante de 'GH' revela cómo se quedó fuera de 'Supervivientes 2025' en el último momento: "Yo firmé el contrato"

Es innegable que 'Supervivientes 2025' está cosechando mucho éxito y, lógicamente, gran parte de ello es gracias a su elenco de concursantes, entre los que destacan nombres como el de Montoya, Pelayo Díaz, Makoke y muchísimos más.

Incluso Terelu Campos, que ya no forma parte del reality de Telecinco, era uno de los grandes activos de este. Ahora bien, antes de comenzar esta nueva edición, antes de dar con la selección final de concursantes, la organización del programa barajaba una lista bastante extensa de posibles participantes.

Es lo habitual en este tipo de formatos. Siempre se barajan muchos nombres, llegando a realizar precontratos con esos posibles participantes, aunque siempre está la posibilidad de que haya cambio de planes o de que, simplemente, no pasen las pruebas médicas, lo que da pie a descartes.

De hecho, en esta publicación venimos a hablar de uno de los descartes de 'Supervivientes 2025' que ha salido a la luz. Ese descarte del programa de Telecinco es una cara conocida dentro de la cadena, puesto que hablamos de Daniela Cano, exconcursante de la edición 2024 de 'Gran Hermano'.

"Yo firmé el contrato a mi salida de 'GH 19'. Se pusieron en contacto conmigo y me lo ofrecieron, a lo cual acepté, con sus cosas buenas y sus cosas malas", confesó en sus redes sociales Daniela.

"Me pagaron el hotel y un día entero en Madrid. Me fui el día anterior y pasé dos días allí porque querían que llegara un día antes. Al día siguiente, a las seis de la mañana, ya me habían venido a buscar, porque las pruebas duraban todo el día. Me pusieron las vacunas. Lo pasé fatal porque me pusieron tres de golpe y luego me dio fiebre, como una reacción alérgica", añadió la exconcursante de 'GH 19'.

A pesar de todo lo dicho y de que Daniela Cano ya tenía todo preparado para embarcarse en la aventura que supone ingresar a 'Supervivientes 2025', la organización acabó descartando a la televisiva.

"Dos semanas antes de empezar el concurso, me dijeron que la organización había cambiado los concursantes y que me dejaban fuera. Me dijeron que no era la única. ¿Me hubiese gustado? Sí. ¿No ha pasado? No. Y ya está. No pasa nada", concluyó.

Puede que el concurso de supervivencia de Telecinco se haya perdido una gran participante en Daniela Cano y puede que nunca lo lleguemos a saber realmente, aunque no se puede descartar su incorporación en futuras ediciones.