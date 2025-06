Un excompañero de Miguel Carcaño acusa al cura de la cárcel de introducir hachís y otras drogas

Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, continúa en prisión mientras cumple su condena por un crimen cuyo cadáver nunca ha sido localizado. Y pese al aislamiento, su nombre no deja de sonar en las televisiones y periódicos de toda España.

En esta ocasión, Miguel Carcaño es noticia por las palabras de un excompañero de cárcel. A las acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con una funcionaria de prisiones, se suma ahora unas palabras recogidas por 'Código 10' que cuestionan el funcionamiento del sistema.

El exitoso programa de Cuatro entrevistó el martes 3 de junio a un expreso de la cárcel Herrera de la Mancha que habría coincidido con Carcaño: "primero trataba contigo para ver qué clase de persona eres. No te acercabas a pedirle un cigarro, sino para hablar cosas como un problemilla", empezó explicando el invitado acerca del párroco de la prisión.

La relación que se gestó entre Miguel Carcaño y el cura era más estrecha de lo necesario: según el relato del excompañero de Carcaño, se le podían pedir ciertas 'sustancias'. Él mismo le habría solicitado "hachís" después de ser aislado.

Además, aún estando en aislamiento, "entablaba conversaciones con el párroco y le pedía si me podía traer algo para fumar. Él me lo traía. Me pide dinero a cambio, la voluntad. Según la cantidad que trajera, le daba 50 o 100 euros", expresó en 'Código 10'.

Presentadores y colaboradores del formato de actualidad de Cuatro no daban crédito a este testimonio que pone en duda el papel del párroco en Herrera de la Mancha.

Un testimonio que terminó revelando que el párroco introducía hachís, cocaína y otras sustancias: "no porque yo me drogase, pero tenía un amigo que sí", puntualizó el invitado.