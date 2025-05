Un excolaborador de 'El Chiringuito' desvela los motivos de su despido: "Pedrerol fue muy poco profesional"

'El Chiringuito de Jugones' es uno de los programas deportivos más populares de la televisión. El formato presentado por Josep Pedrerol se empezó a emitir en el año 2014.

A lo largo de los años, han pasado muchas caras por el espacio, siendo las más habituales las de Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Jota Jordi o Alfredo Duro, entre otros. Sin embargo, también se han generado varias polémicas, y es que tertulianos como Siro López, François Gallardo o Nacho Tellado se vieron obligados a dejar el programa por desacuerdos y enfrentamientos.

El último es un arquitecto que estuvo durante seis años en el formato, pero que fue despedido en 2018. En el pódcast de Jordi Wild ha explicado que al principio se llevaba bien con Pedrerol, pero que la relación se fue deteriorando por una cuestión personal.

"Josep me dejó bien claro que mi problema era que no era cercano. O sea, una cuestión de actitud. Yo pienso que si una persona es buen profesional en una empresa, es lo importante. Que sea más o menos cercano, creo que es secundario (...) A mí me molesta, si es verdad, cuando dejas de contar con alguien por cosas que no son profesionales, porque al final por lo que me llamas es por una cosa profesional. Me defraudó un poco. Y ahí sí es verdad que creo que Pedrerol fue muy poco profesional".

Tellado ha asegurado que poco antes se había vivido los despidos de Álvaro Ojeda o Siro López y que "nadie se va bien de ahí".

Nacho ha comentado que el detonante de su salida fue una conversación privada que mantuvo con Javier Tebas y que el presentador se lo tomó como una deslealtad. Después de que el presidente de LaLiga hablara sobre él, el arquitecto le ofreció demostrarle los fallos que tenía el VAR.

Tras esto, el extelevisivo llamó a Pedrerol para explicárselo y no le gustó nada: "¿Pero qué pasa? ¿Que te has ofrecido a Tebas?' Le digo 'no, tío, no', simplemente le he dicho que le puedo demostrar que está fallando. Pedrerol se lo tomó fatal, con una traición (...) Ahí es donde veo que ya no voy a volver a 'El Chiringuito'. Estoy en el ojo del huracán y no me llama para analizar jugadas".

Nacho Tellado ha añadido que a los pocos días le dejaron de seguir en Instagram "todos en masa", pero que él ya sabía como era el "modus operandi" y que ya se percató de que estaba fuera del programa: "Me quedo en casa y digo, pues si esto se acaba, se acabó. Pensaba que iba a durar un programa y al final duré 6 años".