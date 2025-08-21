El exclusivo regalo gastronómico que recibirá Laporta por parte de este club valenciano

Joan Laporta ya sabe lo que le espera en su próxima visita a Valencia. El presidente del Barça será uno de los destinatarios del nuevo detalle institucional que el Levante UD ha preparado para las directivas visitantes en el Ciutat de València: una exclusiva caja gourmet con sabor cien por cien mediterráneo.

En un vídeo compartido en TikTok, El Paeller lanzó un mensaje directo y divertido: “¿Te imaginas a Laporta, Florentino Pérez, Delfí o Uriarte haciendo una paella? Nosotros sí. Y es que hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Levante UD para entregar esta cajita exclusiva a las directivas de todos los equipos visitantes al Ciutat de València. El fútbol y la paella, dos pasiones muy valencianas, se unen esta temporada para recordar al mundo que SOM DE PRIMERA”.

Se trata de una iniciativa que une dos pasiones muy valencianas, el fútbol y la gastronomía, gracias a la alianza del Levante UD con El Paeller, una firma nacida para mantener viva la esencia de la paella a leña. A partir de esta temporada, todos los dirigentes que pasen por el estadio granota, incluido el propio Laporta, recibirán este particular homenaje culinario.

"Todo lo necesario para elaborar un arroz marinero"

La caja, presentada como un regalo institucional, contiene todo lo necesario para elaborar un auténtico arroz a banda. En palabras del club levantinista, "este regalo es un homenaje a nuestras raíces, a la cocina que nos une y a ese mar que tanto nos define. Como el arroz y el buen caldo, el fútbol y la tradición se combinan para hacer del Levante UD algo único. Bon profit!".

Desde El Paeller también destacan el sentido de la colaboración: “La paella y el fútbol son dos pasiones que los valencianos viven intensamente. Y hoy se unen en una colaboración muy especial”. Según la marca, la caja fue diseñada “con el objetivo de hacer un homenaje a nuestras raíces y que contiene todo lo necesario para elaborar un arroz marinero”.

Sobre El Paeller

Fundada en 2021 por el maestro del fuego Rafa Margós, El Paeller ha crecido en tiempo récord como un referente de calidad en el sector gastronómico. Su propuesta se basa en caldos cocinados íntegramente a leña, preparados listos para paella e ingredientes 100% naturales, con arroz y azafrán propios.

En apenas unos años, la firma valenciana se ha consolidado en más de 30 países y ha conquistado tanto a chefs de prestigio como a cadenas de supermercados y consumidores que buscan autenticidad en el sabor de la paella. El acuerdo con el Levante refuerza todavía más su vínculo con la tradición local.

Para el club valenciano, la alianza es una manera de conectar aún más con la identidad mediterránea. “El Levante UD suma un nuevo aliado con raíces muy vinculadas a la tradición y a la cultura mediterránea”, apuntaron en su comunicado oficial. Así, Laporta y las directivas visitantes al Ciutat de València se llevarán bajo el brazo un pedazo de la gastronomía valenciana.