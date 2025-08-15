Así es el exclusivo garaje de Erling Haaland: Más de 5 millones de euros al año en 'supercoches'

La temporada pasada del Manchester City dista mucho de lo que se esperaba al inicio de la misma. Acostumbrados a ser el equipo dominante en los últimos años en Inglaterra, vio como tan solo podía levantar el título de Supercampeón, pero nada más.

Sin embargo, su ariete estrella, Erling Haaland, cuajó una buena cifra goleadora, con 34 tantos en 48 partidos oficiales. El noruego se reafirma como uno de los mejores delanteros del mundo y su sueldo va acorde con su estatus de megacrack.

Este 2025 se embolsará un total de 27,3 millones de libras, que al cambio son más de 31,6 millones de euros, el contrato más lucrativo de la historia del fútbol en Inglaterra. Con un presupuesto tan elevado, el joven futbolista se puede permitir opciones de ocio solamente al alcance de los más pudientes, como lo son los coches de lujo.

Ferrari, Rolls-Royce o Bugatti

En total, las estimaciones sitúan su gasto en los cinco millones de euros anuales que Haaland destina a la adquisición de 'supercoches' y de tanto en tanto se le puede ver conduciendo alguna de sus 'bestias' tanto por Inglaterra, como por uno de sus lugares de vacaciones favoritos: España.

De hecho, hace tan solo unos días, Haaland conducía por las carreteras de Marbella con su espectacular Ferrari 812 GTS de color azul eléctrico que adquirió a principios de año y que tiene un coste de compra de 340.000 euros, según apunta la web especializada 'Diariomotor', aunque en otros portales especializados, como 'Coches.net', sitúan el coste en medio millón de euros.

Su última gran compra, de hecho, es uno de estos vehículos. Se trata de un Ford Shelby F-150 Super Snake Sport, un nombre muy largo para un 'tanque' que es más fácil de ver en los Estados Unidos que en Europa. Sus característica principal es su potencia, con capacidad de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 3 segundos, una barbaridad para un coche de su peso y dimensiones. Su coste: más de 200.000 euros.

Sin embargo, estos no son los dos únicos coches que Haaland guarda en su garaje. En los últimos meses se le ha visto con varias opciones, aunque todas ellas dejan claro que el joven de 25 años no va descalzo.

Un Porsche 911 GT3, con un coste cercano a los 200.000 euros que adquirió al firmar su nuevo contrato en enero, un Aston Martin DBX 4x4 que está valorado en 400.000 euros e incluso un super exclusivo Bugatti Tourbillon de 1.800 cv que compró junto con el coleccionista Ole Ertvaag por más de cinco millones de euros, en marzo.

Haaland con su Aston Martin. / Eamonn y James Clarke

Además, también cuenta con un Rolls-Royce todoterreno de 350.000 euros de coste, un Mercedes Maybach 4x4 de 300.000 euros, y el más 'humilde', un Audi RS6 Avant Quattro que cuesta 140.000 euros. Todo aquello que tiene un precio está al alcance de quien cobra medio millón de libras a la semana, casi nada.