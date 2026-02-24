TELEVISIÓN
Un excampeón del mundo con España, nuevo concursante de 'El Desafío'
El programa de Atresmedia ya ha empezado a preparar su séptima temporada
Atresmedia acertó completamente con la decisión de realizar 'El Desafío', programa presentado por Roberto Leal. El formato de Antena 3 se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares de España y, gracias a su éxito, la cadena ya ha empezado a preparar su séptima temporada.
El 9 de enero comenzó la emisión de la sexta temporada de 'El Desafío', que se extenderá hasta el 27 de marzo. Hasta la fecha, está siendo el programa líder de los viernes, con una media del 14,6% de cuota de pantalla, 4 millones de espectadores únicos y más de 1,3 millones espectadores de media.
'El Desafío', una producción de Atresmedia en colaboración con 7 y Acción, ya está manos a la obra para iniciar las grabaciones de la séptima temporada. Ayer, el formato anunció el casting definitivo, donde hay nombres más que interesantes.
El formato seguirá conducido por Leal y los miembros del jurado serán Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. La cadena ha decidido no tocar lo que ya está funcionando en prime time.
El casting estará formado por un total de ocho concursantes: Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez.
Uno de los nombres que más ha llamado la atención a la audiencia de 'El Desafío' ha sido el del excampeón del mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol.
Además, Capdevila compaginará las grabaciones de 'El Desafío' al mismo tiempo que seguirá siendo la cara visible del departamento de Relaciones Institucionales y representación del Espanyol.
Sin embargo, no será la primera vez que dé el salto a la gran pantalla, ya que Capdevila ya participó en 'Celebrity Bake Off España' en 2021.
