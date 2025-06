Un examigo de Georgina destapa el inicio de la relación entre la influencer y Cristiano Ronaldo: "No se conocieron en Gucci"

La vida privada de Cristiano Ronaldo siempre ha dado mucho de qué hablar, especialmente cuando dejó a Irina Shayk para, un año después, conocer al amor de su vida: Georgina Rodríguez. La relación comenzó en 2016 y desde entonces continúan juntos.

Desde un inicio, ambos reconocieron que se habían conocido en Madrid en 2016, cuando ella trabajaba como dependiente en la tienda de Gucci, pero esta versión de los hechos fue desmentida por Pablo Boone, examigo de la influencer española, en 'TardeAR'.

El joven estuvo en el programa de Telecinco para hablar sobre su vida personal, pero acabó entrando de lleno para desvelar cómo realmente se conocieron el exdelantero del Real Madrid y Georgina.

Primero de todo, señaló que "han querido vender la historia de que él la vio allí, hubo flechazo y volvió hasta conseguir una cita con ella, pero es mentira".

El primer contacto que tuvieron ambos no fue en Gucci: "Se conocieron en Opium, y es algo que todo el mundo sabe. Igual que se conoce que antes había estado con Santana o con Miguel Ángel Silvestre".

Boone aseguró que metieron a trabajar a Georgina en Gucci para cambiar la versión de lo sucedido: "El equipo de imagen y marketing de Ronaldo fue el que pensó en buscarle ese trabajo a Gio para lavar su imagen".

El creador de contenido explicó que conoce de primera mano la historia, debido a que él ya trabajaba en la tienda de la marca italiana antes de que Georgina empezase a trabajar.

Sobre la personalidad de la pareja del astro portugués, señaló en Telecinco que "ella es muy altiva, muy prepotente, siempre lo fue. Estoy seguro de que si no hubiera sido Ronaldo, habría sido otro. Además, no quiso entrar en más detalles porque "en el pasado ya he tenido problemas con ella".