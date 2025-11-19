El exagente de Bale, Jonathan Barnett, investigado por esclavizar sexualmente a una mujer durante seis años

Sorpresa en el Reino Unido por las últimas informaciones judiciales que indican la apertura de una investigación al exagente de Gareth Bale, entre otros futbolistas, Jonathan Barnett, por un presunto delito de esclavización sexual a una mujer durante seis años.

Barnett la habría violado y torturado a la víctima, aunque el hombre, que ahora tiene 75 años, niega rotundamente las acusaciones.

Sin embargo, 'The Telegraph' asegura que en 2021 pagó cierta cantidad de dinero a la mujer con el objetivo de comprar su silencio en relación con una "relación personal consensuada", aunque su defensa indicaba que ella le habría chantajeado con revelar detalles sobre ambos al terminarla.

"Cuando mi relación con la demandante terminó, ella amenazó con revelarla públicamente. Como consecuencia de esas amenazas, pagué a la demandante durante varios años, llegando a abonarle una cantidad muy superior al 1 millón de euros... todos los pagos los realicé en Inglaterra", apuntaba el exagente.

Barnett es uno de los grandes agentes del siglo XXI. / Peter Luckhurst/Shutterstock

Según explica la mujer, llegó al Reino Unido en 2017 alentada por las promesas del exagente de que le ofrecería ayuda humanitaria, pero la realidad fue que Barnett la mantuvo como una esclava sexual y que la violó hasta en 39 ocasiones a lo largo de un periodo de seis años.

El relato revela que no gozaba de libertad y que se la sometió a violencia física y unas condiciones de vida insalubres, además de la falta de agua y comida.

Barnett fue uno de los grandes agentes en el fútbol y su trabajo llegó a mover 1.179 millones de euros, siendo considerado como el mejor del mundo en su campo por la revista Forbes en 2019. Llegó a representar, además del galés, a otros jugadores como Jack Grealish, Eduardo Camavinga o Saúl Ñíguez.

En julio de 2025 fue formalmente acusado de delitos como tráfico de personas, tortura y violación.