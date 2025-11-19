Famosos
El exagente de Bale, Jonathan Barnett, investigado por esclavizar sexualmente a una mujer durante seis años
El representante es acusado por una mujer en el Reino Unido que asegura que le privó de libertad, le agredió físicamente y le violó en repetidas ocasiones
Sorpresa en el Reino Unido por las últimas informaciones judiciales que indican la apertura de una investigación al exagente de Gareth Bale, entre otros futbolistas, Jonathan Barnett, por un presunto delito de esclavización sexual a una mujer durante seis años.
Barnett la habría violado y torturado a la víctima, aunque el hombre, que ahora tiene 75 años, niega rotundamente las acusaciones.
Sin embargo, 'The Telegraph' asegura que en 2021 pagó cierta cantidad de dinero a la mujer con el objetivo de comprar su silencio en relación con una "relación personal consensuada", aunque su defensa indicaba que ella le habría chantajeado con revelar detalles sobre ambos al terminarla.
"Cuando mi relación con la demandante terminó, ella amenazó con revelarla públicamente. Como consecuencia de esas amenazas, pagué a la demandante durante varios años, llegando a abonarle una cantidad muy superior al 1 millón de euros... todos los pagos los realicé en Inglaterra", apuntaba el exagente.
Según explica la mujer, llegó al Reino Unido en 2017 alentada por las promesas del exagente de que le ofrecería ayuda humanitaria, pero la realidad fue que Barnett la mantuvo como una esclava sexual y que la violó hasta en 39 ocasiones a lo largo de un periodo de seis años.
El relato revela que no gozaba de libertad y que se la sometió a violencia física y unas condiciones de vida insalubres, además de la falta de agua y comida.
Barnett fue uno de los grandes agentes en el fútbol y su trabajo llegó a mover 1.179 millones de euros, siendo considerado como el mejor del mundo en su campo por la revista Forbes en 2019. Llegó a representar, además del galés, a otros jugadores como Jack Grealish, Eduardo Camavinga o Saúl Ñíguez.
En julio de 2025 fue formalmente acusado de delitos como tráfico de personas, tortura y violación.
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia
- Robinho abandona la cárcel de Tremembé: el giro que nadie esperaba en su vida tras la condena
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: 'Estamos en ese momento
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo