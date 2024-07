El exabogado de 'El Yoyas' desvela el motivo por el que Carlos Navarro le ha despedido

Carlos Navarro, conocido como ‘El Yoyas’ fue condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de cárcel por violencia de género contra su expareja Fayna Bethencourt y maltrato a sus dos hijos menores.

Tras 19 meses huyendo de la Justicia, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ fue detenido el pasado miércoles en la localidad catalana de l’Anoia y trasladado a la cárcel de Brians 1 de Barcelona. Sin embargo, la semana pasada le trasladaron al módulo 12 de Brians 2, especial para condenados por violencia machista.

El pasado jueves, Esteban Gómez, abogado de Navarro aseguró que 'El Yoyas' había tomado la decisión de prescindir de sus servicios, aunque fue algo imprevisto.

El letrado ha concedido una entrevista a '20 minutos' en la que ha explicado el motivo: "A mí en la visita del lunes ya me dijo que la familia estaba disgustada por mis intervenciones y porque yo no había atacado a Fayna. Mira, hay una sentencia firme y empezar como si estuviera en 'Salsa rosa' a insultar a Fayna... pues mira, no. Yo soy un profesional".

Esteban Gómez ha explicado cómo se enteró de la decisión: "Hasta el miércoles estuve haciendo un escrito al Constitucional y en ese momento me entró un correo de un despacho que me pedía la venia. O sea, que yo dejo de ser el abogado (...) Ha sido todo muy feo. Llevaba dos días hablando con la hermana, no me contestaba nada, le había dicho que iba a ir al mediodía por cuarta vez en una semana y, bueno, es para estar disgustado".