El ex del Sevilla, Samir Nasri, sale en defensa de Mason Greenwood por las acusaciones de violencia doméstica: "¿Quiénes somos para juzgar?"
El exfutbolista defendió que su pareja terminó perdonándole y que el resto de personas no son nadie para opinar acerca de su relación pese a que el caso se archivó por falta de pruebas
El exfutbolista de Sevilla, Arsenal o Manchester City, Samir Nasri, ha defendido al jugador del Olympique de Marsella y ex del Getafe, Mason Greenwood, en el caso de violencia doméstica que plaña sobre él desde el año 2022 cuando su pareja le denunció por abuso sexual, además de amenazas, coacción y manipulación. Para más inri, Harriet Robson, su pareja, publicó imágenes de los golpes que recibió del futbolista en todo el cuerpo.
Tras conocerse la acusación, el Manchester United, club en el que se formó, le apartó de la dinámica del primer equipo y jamás regresó a la selección nacional pese a ser uno de las futuras estrellas del fútbol inglés.
Finalmente, sin embago, se le retiraron todos los cargos por falta de pruebas y pudo regresar a la vida como futbolista, aunque ya lejos de la primera línea, motivo por el cual recaló en el conjunto de Bordalás.
Ahora que juega en el equipo de los amores de Nasri, de 38 años y retirado, no ha podido dejar de valorar la situación después de volver a jugar la Champions League con el conjunto francés esta temporada, donde acumula un gol y una asistencia en cinco partidos.
En su opinión, el francés ha generado polémica al defender a Grenwood pese a lo ocurrido y la manera en la que fue absuelto: "Si ella lo ha perdonado... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?", comentaba en Canal+.
Aunque lo que comenta no es falso, ya que su pareja regresó con el inglés y este 2025 ha dado a luz a su segundo hijo conjunto y ya se les pudo ver felizmente juntos en su presentación como futbolista de LaLiga de hace dos temporadas.
Cabe recordar que Nasri fue acusado de cargos similares a Greenwood en la última etapa de su carrera profesional después de que publicara mensajes en Twitter sobre algunos servicios sexuales que habría recibido en una clínica de Estados Unidos donde acudió para un extra de vitaminas en su sangre.
"También me habéis suministrado un servicio sexual completo. Así que, chicos, aseguraos de que os hacéis con este servicio", además de apuntar que la doctora que le atendió tuvo relaciones sexuales con él la misma noche.
Aunque más tarde borró el mensaje y anunció que su cuenta había sido hackeada, algo que también hizo la clínica, la sombra de la duda nunca se ha eliminado y muchos no se creen la excusa del por aquel entonces todavía futbolista.
