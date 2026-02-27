Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ex de Lando Norris rompe el silencio tras la separación con un mensaje público que sorprende a los fans

David Cruz

El campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, vuelve a estar en el foco mediático a pocos días del inicio del Mundial de Australia. El piloto británico, de 26 años, ha confirmado que está soltero después de romper con la modelo y actriz portuguesa, Margarida Corceiro, con quien mantenía una relación bastante intermitente desde 2023.

La separación se produjo después de que Norris conquistase su primer título mundial en Abu Dhabi, donde selló el campeonato tras una intensa batalla con Max Verstappen. Aunque ambos celebraron juntos aquel histórico momento, las señales de distanciamiento no se hicieron de rogar.

El comentario de Margarida Corceiro en un post de Norris que ha hecho saltar todas las alarmas

El detalle que ha disparado todos los rumores ha sido un comentario de Corceiro en el último post de Instagram del piloto. Norris compartió varias imágenes durante el paró invernal con el mensaje: "Left this draft in the freezer".

La respuesta de su ex no pasó desapercibida: "Nice pjs, u welcome" ("Bonito pijama, de nada"), escribió la portuguesa con cierta ironía, confirmando de forma indirecta que ya no está con el piloto.

Además, durante los test de pretemporada en Baréin, su excompañero Carlos Sainz Jr. le preguntó directamente si seguía con Magui, a lo que él respondió sin titubear: "no, soy un hombre soltero".

Fuentes cercanas a la pareja apuntan a que la ausencia de Corceiro en una celebración privada muy reciente organizada por el piloto terminó confirmando el distanciamiento, aunque no haya un anuncio oficial.

Con el Mundial a punto de arrancar, Norris tiene que centrarse en el asfalto y dar comienzo a una nueva temporada (y nueva etapa personal) en la que nada ni nadie, ni siquiera la prensa deportiva o del corazón, le acabe molestando.

