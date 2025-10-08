La ex de Lamine Yamal arremete contra Nicki Nicole y le propone un reto

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole va viento en popa. No obstante, antes de comenzar a salir, el '10' culé tuvo una aventura durante las vacaciones con la influencer Fati Vázquez, siendo portada de la revista 'Lecturas': "Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años".

En ese momento, el de Rocafonda le aclaró a Javi Hoyos que solo mantenían una relación de amistad. Sin embargo, varios meses después, la creadora de contenido decidió romper su silencio y revelar todo sobre su romance con el de Rocafonda en el pódcast 'En todas las salsas'. Lo primero que quiso dejar claro fue que "no puedo negar lo innegable".

Después de todo el ruido mediático que generó la confesión, Fati Vázquez ha vuelto a hablar de lo sucedido, pero en esta ocasión en el canal del creador de contenido de Mowlihawk.

La influencer explicó que estuvo a punto de coincidir con otra chica que había quedado con el hijo de Mounir Nasraoui para realizar las mismas actividades: "Casi nos cruzamos y todo.... el plan fue el mismo: barco, masaje y paseo".

Tras enterarse de los planes de Lamine Yamal, se quedó descolocada, ya que él le propuso conocer a sus padres: "De hecho, después de estar allí, él me pidió que me fuera a Barcelona con él para conocer a su entorno".

La creadora de contenido decidió no asistir a la fiesta de 18 cumpleaños porque no entendía el 'modus operandi' del futbolista, casualmente en una celebración donde él comenzó a tener una conexión con la cantante Nicki Nicole.

Además, se animó a pronosticar cuando romperán: "Van a durar cuatro meses, hasta antes de Navidad o antes de que acabe el año". Tras ser preguntada sobre si participaría en la Velada del Año contra la argentina, no dudó en responder: "Yo, con lo disciplinada que soy, me meto a boxear y sé que gano a la persona que se me ponga por delante".

El apodo de Nicki Nicole

Fati Vázquez no se mordió la lengua al revelar cuál es el apodo de Nicki Nicole en redes sociales: "Le dicen Nicki Trepol porque dicen que es una trepa. Yo no la conozco, no puedo decir nada".