Cómo evitar que tu perro te pida comida mientras comes: Los consejos clave de un veterinario

Es una situación común: te sientas en la mesa para comer y tu perro se prepara para, durante los próximos minutos, estar pendiente de todo cuanto se te pueda caer al suelo o incluso 'reclamar' una porción de comida mediante su insistencia. ¿Cómo se evita esto?

Sigue estos consejos para controlar a tu mascota en las comidas

Adrián Conde, un veterinario profesional, ha querido dar una serie de consejos mediante los que evitar que ocurran situaciones así, y en caso de que ocurran cómo se pueden manejar de la mejor forma posible para la mascota.

En primer lugar, el veterinario indica que la forma más sencilla de prevenir estos escenarios es retirando a tu mascota de la zona de la comida antes de empezar con ello. No estando presente, evitará cualquier posible tentación.

Pero si eres de los que no les gusta este tipo de soluciones, Adrián sugiere que en el momento en el que te vayas a poner a comer, es buena idea darle a tu mascota su propia ración de comida, reduciendo en esta la necesidad de pedir alimentos.

Otra solución similar pasa por darle a la mascota un juguete masticable. Con esto, quedará entretenida un buen rato y al estar masticando puede llegar a generar la falsa sensación de estar cumpliendo con la base de la comida.

En última instancia, Adrián indica que una buena iniciativa como dueño es, en caso de conseguir que la mascota deje de pedir comida, recompensar esto de alguna manera pero con un claro impacto beneficioso.

Esto va de la mano con ignorar el comportamiento de pedir comida; es decir, se pretende lanzar el mensaje de que si la mascota no pide nada, esto tiene recompensa, mientras que si pide comida lo único que encontrará será la más pura indiferencia.

Y tú, ¿tienes algún 'truco' más para conseguir que tus mascotas no se pongan nerviosas a la hora de la comida? Definitivamente, estos consejos ayudarán a muchos, pero al fin y al cabo cada mascota, como las personas, es su propio mundo.