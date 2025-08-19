Cómo evitar que a tu gato le dé un golpe de calor en verano: «Así le refrescas sin agobiarle»

Con las semanas de calor sucediéndose una tras otra este verano, muchos dueños buscan las mejores formas ayudar a sus mascotas a llevar bien este clima. Los gatosson uno de los animales que peor pueden pasarlo con estas temperaturas, para ayudarnos a evitar que sufran un golpe de calor, una experta nos comparte sus trucos: «Así le refrescas sin agobiarle».

Los síntomas de un golpe de calor en gatos son: jadeo excesivo, respiración rápida y dificultosa, letargo, debilidad, salivación excesiva, encías rojas o azuladas, vómitos o diarrea, y en casos graves, convulsiones. Por suerte, tenemos muchas formas de prevenir esta situación.

A través de un vídeo de TikTok, una experta de la tienda de mascotas Pawty.es comparte cinco trucos para mantener a nuestros gatos frescos.

Cinco trucos para mantener a tu gato fresco

«Muchos gatos lo pasan fatal en verano», señala la experta. Como primera forma de ahorrarles este padecimiento, aconseja: «Congela una botella de agua, después la envuelves en una toalla y se la pones en su sitio favorito». De esta forma, nuestro felino podrá refrescarse mientras descansa.

El segundo truco es un objeto que ha ganado fama entre los dueños de mascotas: las esterillas refrigerantes. Estas esterillas «se activan con su peso y les ayudan a estar fresquitos», además, podemos combinarlo con un ventilador pequeño para crear un refugio contra el calor para nuestro gato.

Otro consejo para bajar la temperatura de nuestra animal es mojar un trapo en agua fría, escurrirlo bien y frotarlo de forma suave con él. De esta forma «le refrescas sin agobiarle».

Además de refrescarlo por fuera, también es importante hacerlo por dentro. Una de las maneras más populares de hacerlo es poner cubitos de hielo en su bebedero, «a muchos gatos les llama la atención», comenta la experta.

El último truco tiene que ver con la alimentación. Algunos gatos comen menos durante los días de más calor, para remediarlo «puedes ofrecerle sopas, comida húmeda, snacks líquidos y, si congelas sus snacks, seguro que le encantan».