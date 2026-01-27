Evita estos nueve alimentos si no quieres problemas de corazón: Sanjay Bhorjaj, experto cardiólogo, advierte sobre sus peligros

En los últimos años, se ha divulgado mucho en redes sociales sobre qué alimentos debemos eliminar de nuestra dieta con tal de evitar posibles riesgos para nuestra salud. Entre estos últimos, uno de los más comunes tiene que ver con los problemas del corazón y Sanjay Bhorjaj, experto cardiólogo, tiene claro qué productos evitaría él todo escenario posible.

El doctor Bhorjaj, especializado en enfermedades cardiovasculares y con decenas de años de experiencia a sus espaldas, critica abiertamente multitud de alimentos que se fabrican en Estados Unidos, donde las incidencias de corazón se han disparado en los últimos años.

Tal y como dejaba caer en su reciente aparición en la CNBC, todos estos alimentos tienen algo en común: están ultraprocesados y poseen ciertos componentes que aparecen en la letra pequeña de sus envases y pueden provocar dolencias a largo plazo.

"No los comería ni aunque me pagaran por lo que pueden hacerle al corazón", señalaba el cardiólogo como entradilla a una lista que sorprende, en primer lugar, porque muchos de estos productos se utilizan de forma cotidiana en todo el mundo.

Y es que algunos de ellos son más evidentes que otros: es bien sabido que los cereales azucarados, las bebidas energéticas y la margarina podrían ser dañinas para la salud. No obstante, hay otros que no suelen estar tan presentes en el ideario colectivo.

En este mismo sentido, Bhorjaj señalaba el pan blanco, las cremas de café aromatizadas y las sopas enlatadas como otros alimentos problemáticos a causa de su alto contenido en sodio y azúcares añadidos.

Por otro lado, la carne tampoco se salva, independientemente de cuál sea su origen: el cardiólogo asegura que también deberíamos evitar embutidos ultraprocesados o carnes vegetales que hayan sufrido el mismo proceso.

Evidentemente, el cardiólogo ha recalcado que estos productos son especialmente dañinos en Estados Unidos, donde las autoridades son más laxas en cuanto a los controles que han de pasar sus alimentos antes de aparecer en las estanterías de los supermercados.