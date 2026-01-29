Evita el IRPF: si vas a donar tu casa, esta es la condición esencial de Hacienda que debes cumplir

¿Cuál es el motivo por el que una persona tomaría la decisión por donar su vivienda a los hijos y adelantarse al proceso habitual de la herencia? Muy sencillo: la respuesta se esconde detrás del ISD (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).

Hablamos, concretamente, de esa tasa fiscal que la persona que receptora de la vivienda tendrá que afrontar en estos casos y, si bien es cierto que muchas Comundiades Autónomas ofrecen ayudas y subvenciones al respecto, hay ocasiones en las que no compensa en absoluto.

Esa es la razón por la que muchas personas mayores optan por donar su vivienda a los hijos antes de morir. Sobre todo porque, si cumples una serie de condiciones, podrás evitar otro de los impuestos a pagar con respecto al patrimonio: el IRPF.

Según establece la propia Agencia Tributaria, aquellas personas que tengan más de 65 años podrán recibir una exención del IRPF en un caso concreto: deben demostrar que la propiedad en cuestión sea su vivienda habitual.

Eso sí, esto no implica que la persona haya tenido que vivir en ella durante el momento de la propia donación: basta con mostrar pruebas ante la Agencia Tributaria de que dicha vivienda cumple con las condiciones fiscales necesarias para la ya mencionada exención del IRPF. En este caso, bastaría con que el propietario haya vivido 3 años seguidos en el inmueblre o 1 año completo justo después de comprarlo.

De esta manera, muchas personas ven esta opción como una mucho más viable con tal de no generar deudas a los hijos. Sobre todo, si el valor de la vivienda en el momento en el que se hereda provoca un aumento en el patrimonio que estos han de declarar y, en determinadas ocasiones, alcanzan cifras contraproducentes.

Algo que ocurre, especialmente, en las grandes ciudades donde el precio de la vivienda está por las nubes y aquellos que reciben una propiedad en herencia deben hacer frente a un IRPF que se podría evitar con la ya mencionada donación.

Por supuesto, cabe destacar que esta decisión depende tanto de la situación fiscal de la familia como de sus circunstancias económicas, pero está claro que no está de más tener varias posibilidades a la hora de establecer un plan más seguro al respecto.