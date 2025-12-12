Así se evita el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si en el testamento se incluye esta cláusula

Cuando ocurre el fallecimiento de un familiar, además del impacto emocional, aparecen una serie de trámites legales que deben resolverse. Entre ellos, los herederos deben decidir si aceptan o no la herencia, ya que las obligaciones fiscales pueden convertir un patrimonio esperado en una carga inesperada.

En España, recibir bienes a través de una herencia implica afrontar el Impuesto de Sucesiones, un tributo que grava el incremento de patrimonio obtenido por legados u otros derechos sucesorios.

Los requisitos

Este impuesto debe pagarse siempre que se quiera disponer de los bienes heredados, sin importar dónde estén ubicados ni la comunidad autónoma de residencia del fallecido. En caso de que los beneficiarios no tengan liquidez, pueden emplear parte de la propia herencia, pero solo si el testador lo ha especificado en el documento mediante el uso del tercio de libre disposición.

Para acceder legalmente a los fondos del difunto, el Banco de España indica que los herederos deben presentar varios documentos esenciales: el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el testamento actualizado o, en ausencia de este, la declaración de herederos.

A esta documentación inicial se añaden dos requisitos más exigidos por los bancos: el documento de partición de la herencia y la demostración de que el Impuesto de Sucesiones ha sido pagado o que se dispone de una exención. La normativa recalca que las entidades financieras pueden llegar a ser responsables subsidiarias del tributo si permiten movimientos sin este justificante.

El proceso para abonar el impuesto es sencillo: el heredero solicita el pago desde la propia entidad bancaria, que emitirá un cheque a nombre del organismo tributario correspondiente, cargándolo directamente a los bienes del fallecido. De esta forma, se garantiza que la obligación fiscal quede cubierta antes de liberar los fondos.

Una alternativa al pago

En determinadas circunstancias, es posible evitar que los herederos tengan que aportar dinero propio. Si en el testamento se incluye una cláusula que asigna el tercio de libre disposición al pago del impuesto, el coste del tributo se cubre automáticamente con parte del patrimonio heredado.

Además de esta alternativa, las distintas comunidades autónomas aplican reducciones y exenciones que pueden disminuir significativamente el importe del impuesto o incluso eliminarlo por completo, según la relación familiar y el valor de los bienes transmitidos.