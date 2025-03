Evita estos 3 errores en una primera cita

El sudor en las manos, el tembleque a la hora de hablar, el no saber muy bien qué decir... Enfrentarse a una cita siempre supone poner a prueba tu autoconfianza y hay varias cosas a tener en cuenta para que salga bien.

Y es que, más allá del hecho de que es crucial intentar mantener una actitud serena durante el encuentro, existen otros errores clave a evitar durante una primera cita.

Así lo afirma Terri Bouch, experta en relaciones, en una reciente publicación de The New York Post, donde compartía varios insights relevantes sobre qué hacer y qué no durante la misma.

Para empezar, la experta resalta la importancia de mostrarse abiertos durante el encuentro, eso sí, sin llegar a compartir demasiado de nosotros mismos.

Esto se debe hacer, según Bouch, de cara a mantener cierto misterio que pueda resultar atractivo para la otra persona, pero no es lo único a tener en cuenta.

El segundo aspecto clave para que una primera cita salga bien es que mantengamos nuestras expectativas en un nivel adecuado. O, dicho de otra manera, que no pretendamos o esperemos que esa persona se vaya a convertir sí o sí en el amor de nuestra vida de buenas a primeras.

Además de esto, existe un tercer pilar del éxito en una primera cita y tiene que ver con cómo se maneja la posible conversación sobre las exparejas.

En este caso en concreto, la doctora anima a mantener una postura neutra con respecto a la misma, evitando cualquier comentario negativo de buenas a primeras para no contaminar el espacio con malas energías.