"Es el evento del siglo": la sarcástica reacción de Gonzalo Miró a las nuevas memorias de Juan Carlos I

Este próximo mes de diciembre llegarán a todas las librerías de España las nuevas memorias del Rey Juan Carlos I, las cuales recibirán el nombre de 'Réconciliation. Mémories. Juan Carlos I d'Espagne'.

En este libro de más de 500 páginas, el rey emérito se dispondrá a relatar algunas de las anécdotas más relevantes desde que fue coronado en un primer momento, pero lo cierto es que el anuncio ha sido cuanto menos polémico.

Algo que ha sido recalcado por los comentarios que Gonzalo Miró hizo en la última emisión del programa 'Directo al grano' el pasado 5 de noviembre de 2025.

En ella, el presentador hizo una serie de apuntes sarcásticos relacionados con la supuesta importancia de estas nuevas memorias del Rey Emérito, recalcando su postura frente a las mismas.

"Es el evento literario del siglo. Ajustará cuentas con Franco, su hijo, nietos, esposa, España... con todo el mundo" recalcaba Gonzalo Miró en un momento del programa.

Y es que nos encontramos ante una situación delicada que se sustenta en la idea de que el Rey Emérito se ha visto obligado a publicar sus memorias fuera del país a causa de las últimas acusaciones que ha recibido.

Algo que ha generado una gran división en redes sociales a través de un debate candente sobre este nuevo libro de Juan Carlos I, y se espera que la cosa se acredente cuando se ponga a la venta en diciembre.

Por lo demás, solo queda ver qué contenidos relata el Rey Emérito en estas memorias para que podamos valorar, sobre todo, cómo reacciona la población española ante este nuevo lanzamiento.