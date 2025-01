Cómo asistir al evento privado de Steve Aoki en Barcelona

No, no nos hemos equivocado. Sabemos perfectamente que aún no hay festivales a la vista en la ciudad condal, pero es posible ver de cerca a Steve Aoki en Barcelona muy pronto. Y lo mejor de todo es que esta cita será gratuita y en directo. ¿Cómo puedes conocer al productor y DJ estadounidense, uno de los más conocidos de todo el mundo? ¡Te lo contamos!

Steve Aoki, tal y como se acaba de anunciar, va a ofrecer una actuación exclusiva en Barcelona con motivo de la nueva colaboración que el DJ ha firmado con IQOS, la marca de cigarrillos conocida por calentar el trabajo en lugar de quemarlo.

A través de un comunicado, IQOS ha anunciado que el próximo 30 de enero, Steve Aoki ofrecerá una actuación exclusiva ante 1.000 personas en el Palacio Victoria Eugenia de Sants-Montjuic. ¿Cómo puedes acudir al evento? Es tan sencillo como inscribirte a un sorteo del que saldrán los mil afortunados.

Sigue a @iqos_esp en Instagram. Dale like a la publicación que se adjunta en la noticia. Menciona a tu acompañante 'fumador adulto' en comentarios.

Puedes mencionar a tantas personas como desees para tener más oportunidades. En estos momentos, únicamente hay 1.040 comentarios y menos de 500 likes, por lo que no parece tan imposible conocer al DJ.