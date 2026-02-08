¿Qué evento es más grande, la Super Bowl o la final del Mundial de la FIFA? Los aficionados a la NFL lo tienen claro

Este domingo de madrugada, hora española, se disputa la final de la Super Bowl, el evento que cierra la temporada de la liga de fútbol americano, la NFL, en los Estados Unidos. Se trata del evento más grande de cualquier deporte en el país norteamericano, acumulando cifras de espectadores por televisión únicas y con precios de las entradas en el estadio fuera de órbita.

Sin embargo, parece que los aficionados al balón ovalado no tienen muy claro cuál es el deporte más seguido del planeta, más allá de las fronteras de su país. Por este motivo, aprovechando que se acerca el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el medio británico 'Joe', con más de un millón de seguidores en Instagram, ha preguntado a los aficionados qué evento es más grande: ¿la Super Bowl o la final del Mundial de fútbol de la FIFA?

Los cascos de los dos equipos que se enfrentan esta noche en la final de la Super Bowl 2026, entre Patriots y Seahawks. / Reuters

Se suele decir que los estadounidenses no conocen muchas cosas del mundo más allá de su país, muchas veces para desprestigiarles, aunque encuestas como esta demuestran que es posible que esta máxima no vaya tan desencaminada. La mayoría asegura que la final de la NFL es un mayor evento que la final del Mundial de fútbol, aunque realmente lo que ocurre es un sesgo que impide conocer los datos reales de la cantidad de espectadores de los deportes a nivel mundial.

Estados Unidos, el ombligo del mundo

Durante el documento se puede ver como definen el partido de fútbol americano como "el evento con más seguidores", o lo definen como "el deporte de gladiadores de la era moderna", así como el que "mayor audiencia televisiva tiene".

Otras declaraciones apuntan a que "es más difícil ganar un anillo de la NFL", que es "más duro y más complicado ser arrollado por un autobús a 50 km/h, que golpear un balón dentro de una red", el "mayor partido en el mayor escenario", mientras que otro continúa advirtiendo que "es más que el deporte, con el show del medio tiempo", algo que "no existe en la final del Mundial". De hecho, una de las entrevistadas reconoce que vota a favor de la Super Bowl "porque vive en Estados Unidos", quizás siendo la respuesta más acorde con la realidad.

Solamente hay uno de los cuestionados que piensa que el Mundial es superior "porque lo ven en todo el mundo", una respuesta que a priori parece más lógica, simplemente porque se trata de la final deporte más seguido en todo el mundo, en el partido más importante cada cuatro años.

Los eventos deportivos más vistos del mundo

Así, los datos son los únicos que pueden dar o quitar la razón en este tema. Con los números sobre la mesa, el evento más importante del mundo es, efectivamente, la final del Mundial de la FIFA, pues en 2022 la vieron un total de 1.500 millones de personas, la más seguida de la historia, aunque el acumulado del torneo llegó a los 5.000 millones. En segunda posición se encuentran los Juegos Olímpicos, con una audiencia de entre 4.700 y 5.000 millones, mientras que cierra el podio el Tour de France, con 3.500 millones de seguidores.

Leo Messi besa su ansiado Mundial tras conquistarlo en 2022, en Qatar. / AP

La Super Bowl, por muy seguida que sea en Estados Unidos, no aparece hasta el octavo puesto, con audiencias de entre 127 y 130 millones de espectadores, es decir, muy atrás de los números que generan los situados en los primeros puestos de la clasificación. Entre medio están el Mundial de Cricket, con una audiencia de 2.600 millones de espectadores, el Mundial de fútbol femenino, con 2.000 millones, los Juegos Olímpicos de Invierno, con una cifra similar, y la final de la Champions League, con 145 millones de espectadores.