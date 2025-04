Evacúan de emergencia a un concursante de 'Supervivientes' por esta razón

Aunque 'Supervivientes' sea un programa donde a veces el principal motivo de entretenimiento son las pruebas y cómo se relacionan los concursantes entre ellos, lo cierto es que estar allí durante tanto tiempo es extremadamente difícil y duro por diversas razones.

Si bien tienen un equipo médico detrás para lo que pudiera pasar, siempre pueden ocurrir heridas, infecciones, deshidratación, mareos, desmayos por falta de alimento, etc.

Y esto mismo es lo que le pasó a Koldo Royo, uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025'. El cocinero empezó a sentirse especialmente mal en los últimos días, con mareos, falta de energía e incluso problemas para respirar.

“Hoy he tenido como unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro bien, me cuesta”, comentó en el mismo día en el que sufrió estos síntomas tan preocupantes. Además, la cadena compartió imágenes en las que se veía al concursante con uno de los miembros del equipo médico y se le veía notablemente agotado.

Aunque aún no se sabe muy bien a qué se debe, lo más probable es que tenga relación directa con falta de alimento. Inmediatamente, el equipo médico del programa decidió evacuarlo de Honduras para hacerle un examen en condiciones donde pudieran determinar qué es lo que le estaba ocurriendo al cocinero.

Esto pone en serio peligro su permanencia en la isla, ya que si el estado de salud de Koldo Royo es demasiado delicado debido a esta falta de alimento, por seguridad no debe permanecer en 'Supervivientes 2025', lo cual significaría su salida absoluta del programa y dejar de optar a ganarlo.